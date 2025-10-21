Haberler

Eylülzede yapay zeka mı?

Eylülzede yapay zeka mı?
Son dönemde sosyal medyada büyük yankı uyandıran "Eylülzede" isimli şarkı, kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşarak viral hale geldi. Dinleyenlerin merak ettiği en önemli soru ise, bu etkileyici şarkıyı kimin seslendirdiği oldu. Peki, Eylülzede yapay zeka mı?

"Eylülzede" adıyla hızla yayılan bu gizemli eser, son haftaların en çok konuşulan müzik fenomenlerinden biri haline geldi. Ancak tartışmalar bununla sınırlı kalmadı; pek çok kişi şarkının arkasında gerçek bir sanatçı mı yoksa yapay zekâ mı olduğu konusunda ikiye bölündü.

EYLÜLZEDE YAPAY ZEKA MI?

Son haftalarda sosyal medyada yankı uyandıran "Eylülzede" şarkısı, kısa sürede bir müzik fenomenine dönüştü. Kimi dinleyiciler için yalnızca duygusal bir deneyim olan bu eser, araştırmacı bir bakış açısıyla ele alındığında çok daha derin bir hikâyeye sahip. Bu yazıda, şarkının arkasındaki sanatçıyı, yaratım sürecini ve yapay zekânın bu projedeki rolünü keşfediyoruz.

GİZEMLİ SESİN SAHİBİ: BERİKA KA

Merak edilen sorunun cevabıyla başlayalım: "Eylülzede" şarkısını seslendiren isim, sahne adını Berika KA olarak kullanan Berika Karadağ. Onun yumuşak, melankolik ve bir o kadar da güçlü vokali, şarkının dinleyiciler üzerinde bıraktığı derin etkiyi şekillendiren en önemli unsur.

Ancak Berika KA, bu yolculukta yalnız değil. Şarkı, bireysel bir çalışmanın ötesinde, Nikbinler adlı müzikal kolektifin bir ürünü.

NİKBİNLER VE ANADOLU PSİKOLOJİK ROCK'IN YENİ YÜZÜ

Nikbinler, klasik bir müzik grubundan çok, Anatolian Psych Rock Lab çatısı altında faaliyet gösteren yenilikçi bir oluşum. Bu topluluk, Anadolu ezgilerini psikedelik rock ögeleriyle harmanlayarak, geçmişle geleceği buluşturan özgün bir ses dünyası yaratıyor. "Eylülzede" de işte bu vizyonun bir yansıması — hem geleneksel hem deneysel bir müzik deneyimi.

GELENEK VE GELECEĞİN FÜZYONU: YAPAY ZEKÂ NEREDE DEVREYE GİRİYOR?

Şarkının en çok konuşulan yanı, üretim sürecinde yapay zekâ teknolojilerinden yararlanılmış olması. Bu durum, birçok kişide "Acaba bu şarkı tamamen yapay zekâ ürünü mü?" sorusunu uyandırdı. Gerçek cevap ise hem evet hem de hayır.

Sözler : 2014 yılında Serkan Selay tarafından kaleme alınmış.

Beste : Geleneksel Türk müziğinin hüzünlü tınılarını barındıran Uşşak makamında yapılmış.

Vokal : Tamamen Berika Karadağ'ın doğal sesine ait, herhangi bir sentetik üretim söz konusu değil.

Yapay zekâ, sanatçının yerine geçmekten ziyade, prodüksiyon sürecinde bir yardımcı araç olarak kullanılmış. Vokallerin düzenlenmesi, altyapı seslerinin sentezlenmesi ve miksaj aşamalarında AI tabanlı yazılımlardan destek alınmış. Bu sayede şarkı, hem geleneksel duygusal özünü korumuş hem de çağdaş bir ses estetiğine kavuşmuş.

İNSAN VE TEKNOLOJİNİN UYUMU

"Eylülzede", bir yapay zekâ eseri değil; insan duygusunun teknolojiyle harmanlandığı bir sanat deneyi. Yapay zekâ burada bir rakip değil, sanatçının yaratıcılığını genişleten bir araç rolünde. Bu nedenle şarkı, hem geçmişin duygusunu hem de geleceğin sesini bir araya getirerek benzersiz bir müzikal köprü kuruyor.

