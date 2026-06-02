Haberler

Depremde hasar alan 7 Ocak Stadyumu, yeniden yükseliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinde tribün bölümü ağır hasar gören ve kontrollü şekilde yıkılan 7 Ocak Stadyumu'nun yeniden yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Stadyum inşaatının yüzde 70'lik bölümü tamamlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Osmaniye'de başlatılan şehrin yeniden inşa ve ihyası çalışmaları kapsamında yapımına başlanan ve önemli projelerinden biri olan stadyumda çalışmaların yüzde 70'i tamamlandı. 

PROFESYONEL VE AMATÖR SPOR FAALİYETLERİNE EV SAHİBİ OLACAK

Modern yapısıyla kente önemli katkı sağlaması hedeflenen projede çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda titizlikle yürütüldüğü ifade edildi. Tamamlandığında Osmaniye'nin spor altyapısına büyük katkı sunması beklenen 7 Ocak Stadyumu'nun, hem profesyonel hem de amatör spor faaliyetlerine ev sahipliği yapacağı kaydedildi. Projenin, bölgedeki spor kültürünün gelişimine de katkı sağlaması hedefleniyor.

VATANDAŞLARIN HİZMETİNE AÇILACAK

Çalışmaların aynı kararlılıkla sürdüğü projede, stadyumun en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması amaçlanıyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Özgür Özel de kendi MYK'sını toplayacak

Özel'den Kılıçdaroğlu'na karşı yeni hamle! Tarih de saat de belli
Özkan Yalım ek ifade verdi: Özgür Özel'e, 1 milyon TL gönderdim

Özkan Yalım'ın iddiaları, Özgür Özel'in umutlarını iyice bitirecek

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Sönmez'e: Gelmiş o iğrenç bıyıklı...

"Gelmiş o iğrenç bıyıklı..."
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yolda yürürken lağım kanalına düştü

Hayatının hatasını yaptığı anlar kamerada
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber

Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
Maldini'den Hakan Safi'ye sürpriz kaleci önerisi

İşte yerine önerilen kaleci!
Afyonkarahisar’da yeni dönemin ilk meclisi kavga ile başladı

Parti değişikliği sonrası ilk oturumda arbede: Kimse sakinleştiremedi!
Ne gram, ne çeyrek ne de tam! Altında yatırımcının tercihi ajda bilezik

Ne gram, ne çeyrek ne de tam! Yatırımcıların yeni gözdesi ortaya çıktı
Selahattin Demirtaş'ın son hali

Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı
Arda Güler'in sevgilisini görenler aynı yorumu yapıyor

Dün geceye damga vuran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor