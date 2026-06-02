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Maldini'den Hakan Safi'ye sürpriz kaleci önerisi

Maldini'den Hakan Safi'ye sürpriz kaleci önerisi
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Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi'nin futbol yapılanmasında önemli rol üstlenen Paolo Maldini'nin Hakan Safi'ye deneyimli kaleci Alex Meret'in transfer edilmesini önerdiği belirtildi.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olan başkanlık seçimi öncesi her iki başkan adayı tarafında da transfer çalışmaları hız kazandı. 

MALDINI'DEN HAKAN SAFİ'YE KALECİ ÖNERİSİ

Başkan adaylarının yeni sezon planlamaları sürerken, adaylardan Hakan Safi'nin futbol yapılanmasında önemli rol üstlenen dünyaca ünlü eski futbolcu Paolo Maldini'den sürpriz bir hamle geldi.

ALEX MERET'İ ÖNERDİ

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; Paolo Maldini, sarı-lacivertli kulübün kalesini güçlendirmek amacıyla Napoli forması giyen 29 yaşındaki İtalyan kaleci Alex Meret'i önerdi. Fenerbahçe'de son zamanlarda performansı eleştirilen Ederson'un durumunun belirsizliğini koruması üzerine, Safi yönetiminin kaleci arayışlarında bu ismi gündemine aldığı belirtildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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