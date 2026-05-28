Bitcoin artan jeopolitik risklerle yeniden 74 bin doların altına geriledi

Jeopolitik riskler ve faiz endişeleriyle kripto para piyasasında satış baskısı arttı. Bitcoin, 73 bin 238 dolara düşerek nisan ortasından bu yana en düşük seviyesini gördü. Spot ETF'lerden 3,3 milyar dolarlık çıkış yaşandı.

Kripto para piyasalarında jeopolitik risklerin etkisiyle yaşanan satış baskısı, bitcoinin fiyatını 74 bin doların altına düşürdü.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yaklaşık yüzde 2,9 azalarak 2 trilyon 460 milyar dolara geriledi.

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi bitcoinin fiyatı, son 24 saatte yüzde 4'e yakın değer kaybederek nisan ortasından bu yana en düşük seviyesine indi. Saat 13.30 itibarıyla 73 bin 238 dolardan işlem gören bitcoinin haftalık değer kaybı ise yüzde 6'ya yaklaştı.

Bitcoin, böylece mayıs ayında test ettiği yaklaşık 83 bin dolarlık aylık zirvesine göre yüzde 10, yıllık zirvesine göre ise yüzde 40'tan fazla değer kaybetti.

Orta Doğu'daki gerilim ve faiz endişeleri baskıyı artırıyor

Analistler, Orta Doğu'da yeniden tırmanan askeri gerilimin ve küresel enflasyon endişelerinin finansal piyasalarda belirsizliği körüklediğini belirtiyor.

Artan enerji fiyatlarının enflasyonu tetikleyebileceği ve merkez bankalarını yüksek faiz oranlarını sürdürmeye zorlayabileceği beklentisi, yatırımcıların risk iştahını azaltıyor.

Spot ETF'lerden milyarlarca dolarlık çıkış

Teknoloji hisselerinin rekor kırdığı mayıs ayında bitcoinin yatay seyir izlemesi ve ardından düşüşe geçmesinde spot bitcoin borsa yatırım fonlarında (ETF) yaşanan kitlesel sermaye çıkışları önemli rol oynadı.

Varlık yönetim şirketi Farside Investors verilerine göre, ABD merkezli spot fonlarda son 14 işlem gününün 12'sinde çıkışlar, girişleri gölgede bıraktı. Yatırımcılar, bu dönemde toplam 3,3 milyar dolarlık net çekim yaparken üst üste 8 gün boyunca net nakit çıkışı gerçekleşti.

Geçen yıl ekim ayı başında 126 bin dolar seviyelerinden şubat sonunda 60 bin dolara kadar gerileyen bitcoin, mart sonundan mayıs başına kadar 15 bin dolarlık toparlanma sergilemişti.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
