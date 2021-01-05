Exxen Buraların Yabancısıyız fragmanı yayınlandı! Buraların Yabancısıyız'da kimler var, isimleri neler?

Exxen'de yer alan içerikler her geçen gün artıyor ve merakla takip ediliyor. Son olarak fragmanı yayınlanan Buraların Yabancısıyız adlı programda birbirinden eğlenceli isimler yer alıyor. 3 Yabancı 1 Türk olarak başladıkları Youtube hayatını, Exxen'de devam ettiren Chabby Han, Joel Moriasi, Michele Cedolin ve Louis Stotesbery kimdir?

Yılın ilk günü yaın hayatına başlayan Exxen platformunda yer alan içeriklerden biri olan Buraların Yabancısıyız programında kimlerin olduğu da merak konusu oldu. Exxen platformunda komedi programları, astronomi programları, belgeseller ve diziler yer alıyor. İlk 3 günde 500.000 aboneye ulaşan Exxen Buraların Yabancısıyız'da kimler var, isimleri neler? sizler için derledik.

EXXEN BURALARIN YABANCISIYIZ'DA KİMLER VAR?

İlk bir hafta ücretsiz bir şekilde sunulan Exxen'in şu ana kadarki güncel fiyatı ise yıllık ve aylık abonelik durumuna göre değişiklik gösteriyor. Exxen platformunun en beğenilen ve eğlenceli programlarından birisi de Buraların Yabancısıyız olarak dikkat çekiyor. Buraların Yabancısıyız Exxen programı içerisinde Türk kültürüne ait olmayan ünlülerin, topraklarımızdaki tarihi ve güzel yerleri gezmesini ele alıyor.

Program içerisine Türk kültürüne ait eşsiz güzellikleri, kaliteyi ve her türlü coğrafik bilgiyi öğrenmek isteyen Chaby Han, Joel Moriasi, Michele Cedolin, Louis Stotesbery ile birlikte ülkenin çeşitli yerlerini görme şansımız olacak. Program içerisinde her açıdan kültürel zenginliklerin yer alacağı biliniyor. Farklı kültürleri ve tarihi eserleri de görebilme imkânı bulunabilecek program içerisindeki kişilerin yapısından da dolayı oldukça keyifli bir işe imza atılacağı tahmin ediliyor.

CHABBY HAN KİMDİR?

Chaby Han ya da Çabi, 15 Haziran 1992 yılında Güney Kore'de dünyaya gelmiştir. Chaby Han 28 yaşındadır ve Korelidir. Elin Oğlu yarışması ile tanınan Chaby, Türkiye'de, İstanbul'da yaşamaktadır. Chaby Han ve ailesi 2007 yılında babasının işi nedeniyle Türkiye'ye yerleşmiştir. Türk okullarında okuyan Chaby, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde okumuştur. Youtube'da da dikkat çeken kaliteli içerikler üreten Chaby Han, evlidir ve eşi de Türk'tür. Chaby Han, 2017 yılında Türkiye'de ve dünyada izlenme rekorları kıran Ayla filminde Sung Joon karakterini oynamıştır ve büyükbeğeni toplamıştır.

JOEL MORIASI KİMDİR?

Joel Moriasi bir Youtube kanal sahibidir. Kanalında yayınladığı eğlenceli videolar ile birlikte kısa süre içerisinde trend olmayı başarmıştır. Kaliteli videoları ile birlikte kültürlerle ilgili birçok bilgi vermiştir. Eğlenceli videolar yaparken dikkatleri üzerine çekerek Exxen platformunun Buraların Yabancısıyız programına dâhil edilmiştir.

LOUIS STOTESBERY KİMDİR?

Louis Stotesbery Youtube üzerinden yayınlanan 3Y 1T kanalında tanınmıştır. Elin Oğlu programı formatında bir kanal olan 3Y 1T Chaby Han tarafından devam ettirilmektedir. Program içerisinde yabancı kişilerin bir araya gelerek sohbet ettikleri bir ortam vardır. Karizması ile kendisinden sıklıkla söz ettiren Louis, Exxen'in programı içerisinde yer alacak.

MICHELE CEDOLIN KİMDİR?

Son yıllarda Youtube üzerinde çektiği videolarla gündeme gelen Michele uzun yıllardır Türkiye'de yaşıyor. Aslen İtalya vatandaşı olmasına rağmen Türk kültürüne daha çok hâkim. Bir dönemlerin sevilen dizisi Sihirli Annem'de de yer almış olan bir oyuncudur.