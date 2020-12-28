Exxen Akıl Oyunları ne zaman başlıyor? Akıl Oyunları Kıvanç - Burak kimdir? Kıvanç Özkönü ve Burak Sanlı ile Akıl Oyunları başlıyor!

TV8 sahibi Acun Ilıcalı'nın yeni projesi olan Exxen, 1 Ocak itibariyle yayın hayatına başlayacak. Exxen'de ekranlara gelecek yapımlardan biri olan Akıl Oyunları ise kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. Exxen Akıl Oyunları ne zaman başlıyor? Akıl Oyunları Kıvanç Özkönü kimdir? Burak Sanlı kimdir?

Yetenek Sizsiniz ile ünlenen isimler arasında yer alan Kıvanç ve Burak, Acun Ilıcalı'nın yepyeni projesi olan Exxen'de yer alacak. Dikkatleri üzerine toplayan Exxen sunucuları hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

EXXEN AKIL OYUNLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Exxen'de yer alacak yapımlardan biri olan Akıl Oyunları, 1 Ocak itibariyle platformdaki yerini alacak.

KIVANÇ ÖZKÖNÜ KİMDİR?

1983 yılında doğdu. İstek Belde Lisesi'nden 2002 yılında mezun oldu. Anadolu Üniversitesi'ni kazanarak yüksek öğrenimini 2007 yılında tamamladı.

Rüyasında David Copperfield'ı görmesi üzerine illüzyonistliğe merak saldı.İzlediği sokak illüzyonistlerinden etkilenerek illüzyon dünyasına adım atan Kıvanç 2006 yılında Balkan ülkeleri arasında düzenlenen Balkania Magic 2006 adlı sihirbazlık yarışmasında Balkan 2.'si oldu.

2007 yılında dünyaca ünlü sihirbazların üyesi olduğu IBM (International Brotherhood of Magicians) tarafından üyeliğe kabul edildi. Türkiye'de IBM'e bağlı olarak ilk kurulan IBM Ring 367'de başkan yardımcılığı yaptı. Dünyaca ünlü sihirbaz Jeff Mcbride'ın "master class"ına katılıp, "Mcbride's Magic of MysterySchool" sertifikası aldı.

Türkiye'deki sihirbazlık ile ilgili pek çok programa katılan Özkönü, 2008 yılında Star TV'de yayınlanan "Sinan Çetin'le Fenomen" yarışmasına danışmanlık yaptı. 2010 yılında FOX TV'de yayınlanan ve Osmantan Erkır'ın hazırlayıp sunduğu TV programında kendi performanslarını sergiledi. Magic Fraternity kurucu üyesi olan Kıvanç Özkönü, halen yurtiçi ve yurtdışında birçokfaaliyetlerde görev alıyor ve bu faaliyetlerin organizasyonlarına danışmanlık yapmaya devam ediyor.

BURAK SANLI KİMDİR?

1988 yılında İstanbul'da doğdu.11 yaşında önünden geçtiği bir sihirbaz dükkanının büyüsüne kapılıp içeri girdiğinde Erdem Bulungiray'la tanıştı.Erdem Bulungiray tarafından eğitildi ve illüzyon dünyasına ilk adımını attı. İlk sahne gösterisini 2001 yılında Sihirevi ekibi ile birlikte Barış Manço Kültür Merkezi'nde sergiledi.

2002 yılında dünyaca ünlü sihirbazların üyesi olduğu IBM (International Brotherhood of Magicians) tarafından üyeliğe kabul edildi. IBM'e bağlı olarak Türkiye'de ilk olan IBM Ring 367'nin kurucularından oldu.

2006 Yılında düzenlenen V. Balkan Magic Convention'da 3. oldu. Yetenek Sizsiniz Türkiye'de (2011) yaptığı Stage Magic ve Grand Illusion gösterileriyle büyük ilgi topladı ve Türkiye'de ekran karşısında yapılmamış büyük bir gösteriye imza attı.

İllüzyonun her kategorisi ile profesyonel olarak ilgilenmiş ve sayısız farklı ortamlarda gösteri sunmuş olan Burak Sanlı'nın yurtiçinde ve yurtdışında gösterileri aktif olarak devam etmektedir.

KIVANÇ & BURAK

Kıvanç ve Burak Kardeşler birlikteliği 2005 yılına kadar dayanmaktadır.2005 yılında katıldıkları Balkan yarışmasında 100 civarı illüzyonistten sadece ikisinin aynı gösteriyi yapmasıyla tanışan Burak Sanlı ve Kıvanç Özkönü2014 yılında katıldıkları, "Yetenek Sizsiniz Türkiye" programının şampiyonu oldular. 2013 yılında, "Dünya Sihirbazlar Birliği" tarafından Merlin Ödülüne layık görülerek "En İyi Büyük Sahne Sihirbazı" ve 2012 yılında, "En İyi Manipülatör" seçildiler. "Uluslararası Balkan Magic Convention'' yarışmasından 2. olarak 2 ödülle beraber döndüler. İllüzyonistler Derneği tarafında 2014 yılının `En İyi Sihirbazı´ ödülüne layık görüldüler. Bu zamana kadar gerçekleşmiş olan bütün konseptlerin dışına çıkıp, komedi ve illüzyonu birleştirerek, Türkiye'de bir benzeri olmayan "Stand-up Magic" temasını yarattılar. Repertuarlarında bulunan 500'ün üzerindeki sahne oyunu ile kesintisiz 24 saat gösteri yapabilecek donanıma sahipler.

2014 yılından bugüne 13 Ülke, 74 Şehir'de, 160'ın üzerinde gösteri ve 90'nın üzerinde lansman yaparak 150.000 kişiye ulaştılar.