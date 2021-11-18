Evlilik hazırlığı yapan motosikletli genç, kazada hayatını kaybetti

Motosikletiyle E-5'te seyir halindeyken bir sürücüyle tartışan ve daha sonra kaza yapan 21 yaşındaki genç, yaşam savaşını kaybetti. Evlilik hazırlığı yapan motosikletli gençten geriye, kız arkadaşına yüzük aldığı ve evlenme teklif ettiği anlar kaldı.

Olay geçtiğimiz günlerde Bakırköy E-5 karayolu Ataköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Hakan Güner motosikletiyle seyir halindeyken bir sürücüyle tartıştı. Daha sonra yoluna devam eden Güner, Ataköy köprüsünün altına geldiği esnada bir aracın çarpması sonucu kaza yaptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlı ekiplerine bildirirken kazaya karışan araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, ambulans ile Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Güner, iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Yaşanan olaya isyan eden Güner'in yakınları çarpıp kaçan araç sürücüsünün yakalanmasını istedi. 21 yaşındaki genç motosiklet sürücüsünden geriye bir ay öne kız arkadaşına evlenme teklif ettiği görüntüler kaldı.

Bu kadar küçük olaydan insana canına kıyılmaz

Yeğeninin ölüm haberini alan acılı amca Emin Güner "Ayın 15'inde Ataköy tarafından Zeytinburnu'na geçiyormuş. O köprünün orada duyduğumuz kadarıyla gri sedan bir araçla tartışıyorlar ancak yollarına devam ediyorlar. Köprünün altına giriyorlar bundan sonra araç köprünün altından çıkıyor ama benim yeğenim çıkmıyor. Benim yeğenim hata yapmış olabilir. Böyle mi olması gerekiyor bu gencecik bir insan. Daha geçtiğimi hafta takım elbisesini aldı evlilik teklifi yaptı. İnsan bu kadar şeyden insan canına kıymaz. Sen büyüksün. Çekersin kenara atarsın bir tokat alır gelirsin benim yanıma. Bu kadar kolay mı ya bir insanın canına kıymak. Araç kaçmış bir gören vardır bize yardım etsinler. Bu çocuk 21 yaşında daha. Benim yavrum ona ne yaptı bu kadar hayatına kast edecek kadar. Ben onu Allah'a havale ediyorum. Bu kadar mı insanlıktan uzaklaştık biz ne zaman bu hale geldik. Bu yakalansa şimdi hata yaptım diyecek. Bu hata mı. Çarptın al hastaneye getir. Orada bırakmak nedir" dedi.

Torunumun katilini bulun

Torununa çarpan aracın bulunmasını isteyen gözü yaşlı anneanne Döne Bekar ise "Nasıl olursa olsun benim torunumun katilini bulsunlar. Benim oğlum daha muradına eremedi evlenmedi daha 21 yaşında kuzum. Nasıl oluyor da vurup kaçıyor size yalvarıyorum torunumun katilini bulun" diye konuştu.

Motosikletli gencin ölüm haberini duyuran Kazasız Kul Olmaz Ekibi'nden Zahrettin Çelik ise, "Çok üzgünüz yine genç bir kardeşimizi kaybettik daha 21 yaşındaydı. Gören duyan varsa kamera kayıtları varsa bize yardımcı olsunlar. Biz bu olayın arkasındayız. Kesinlikle takipçisi olacağız bir bunun peşindeyiz - İSTANBUL