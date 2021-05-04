EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: KAÇ GEL OĞLUM, BAYRAMIMIZ OLSUN
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: KAÇ GEL OĞLUM, BAYRAMIMIZ OLSUN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 226 aile evlat nöbetini, eylemlerinin 610'uncu gününde kısıtlama nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 226 aile evlat nöbetini, eylemlerinin 610'uncu gününde kısıtlama nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, 2015 yılında 17 yaşında fırında çalışırken kaçırılan oğlu Fatih için evlat nöbetini sürdüren Abdullah Demir, 25 çocuğun teslim olup ailesine kavuştuğunu hatırlatarak oğluna "Sen de kaç gel, Türk adaletine teslim ol, bizim de bayramımız olsun" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

'EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 25 OLDU'

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin, Selma Han'ın oğlu Onur ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Bayram Yetkin'in oğlu Recep'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 25 oldu.

'TESLİM OLANLAR ANNE BABALARIYLA KAVUŞTU'

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, 2015'te 17 yaşında fırında çalışırken, kaçırılan oğlu Fatih için evlat nöbeti tutan Abdullah Demir, kısıtlamada bile evlat nöbetinden vazgeçmeyeceklerini ve evlatlarını alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.

25 çocuğun teslim olup ailesine kavuştuğunu hatırlatan Demir, oğluna kaçıp teslim olması için seslenerek şöyle konuştu:

"Hastalık demeden, bayram demeden, seyran demeden eylemimizi devam ettiriyoruz. Çocuklarımızı alana kadar eylemimizi terk etmiyoruz. Bu zalimler evlatlarımızı bizden çalıp götürdü. Ne hakları var 16 yaşındaki çocuğu götürüp dağa mahkum ediyorlar, bizden ne istiyorlar. Bunlarda ne din, ne iman, ne de merhamet var. Bunlarda vicdan da yoktur. Her gün ölüyüz. Bu çocuktur, candır, bizden koparıp götürdüler. Ne hastalık, ne koronavirüs, ne de bu kısıtlama etkilemiyor bizi. Allah devletimizden razı olsun, 25 çocuğumuz geldi, hiç kelepçe bile vurmadan anne babalarına teslim etti. Bizim eylemimizin dışında da 300'den fazla çocuk geldi. Bundan daha güzel bir şey var mıdır? Ben anne babalara sesleniyorum, gelsinler evlatlarını istesinler. Oğluma da sesleniyorum, oğlum 25 çocuk geldi, sizi kandırıyorlar diyorlar ki 'siz dönerseniz cezaevinde çürürsünüz', devletimiz öyle büyük bir devlettir ki hiç kelepçe vurmadan anne babalara teslim ediyor. Onlar da çocuklarına kavuşup huzur yaşadılar. Sen de kaç gel, Türk adaletine teslim ol, bizim de bayramımız olsun."

EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: KAÇ GEL OĞLUM, BAYRAMIMIZ OLSUN
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: KAÇ GEL OĞLUM, BAYRAMIMIZ OLSUN
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: KAÇ GEL OĞLUM, BAYRAMIMIZ OLSUN
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: KAÇ GEL OĞLUM, BAYRAMIMIZ OLSUN
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: KAÇ GEL OĞLUM, BAYRAMIMIZ OLSUN
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: KAÇ GEL OĞLUM, BAYRAMIMIZ OLSUN
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: KAÇ GEL OĞLUM, BAYRAMIMIZ OLSUN
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: KAÇ GEL OĞLUM, BAYRAMIMIZ OLSUN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Sokakta yakılmış ceset bulundu! Duvardaki PKK yazısı tüm gözleri terör örgütüne çevirdi
Sokakta yakılmış ceset bulundu! Duvardaki PKK yazısı tüm gözleri terör örgütüne çevirdi
Emniyet'ten camideki biber gazlı müdahaleye ilişkin açıklama: Provokasyon olduğu ortadadır
Emniyet'ten camideki biber gazlı müdahaleye ilişkin açıklama: Provokasyon olduğu ortadadır
41 gündür kayıp olan gencin cansız bedeni okul bahçesindeki trafoda bulundu
41 gündür kayıp olan gencin cansız bedeni okul bahçesindeki trafoda bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Burak Sergen Ayşegül Yıldız
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Halis Özkahya Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: KAÇ GEL OĞLUM, BAYRAMIMIZ OLSUN - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 14:46:25. #1.16#

title