Evladına kavuşma sevincini oturma eylemi yapan annelerle paylaştı

26.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:34

Diyarbakır'da, uğruna HDP il binası önünde oturma eylemi yaptığı 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Mekiye'ye kavuşan anne Hüsniye Kaya, evlat nöbetini sürdüren ailelere ziyarette bulundu.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 115'inci gününde devam ediyor.

Merkez Bağlar ilçesinden 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı için oturma eylemine katılan ve aldığı müjdeli haberle evladına kavuşan anne Hüsniye Kaya ve eşi Hüseyin Kaya, sevinçlerini Diyarbakır anneleri ile paylaşmak için HDP il binası önünde gitti.

Evlatlarına kavuşma ümidiyle oturma eylemi yapan anne ve babalar Kaya çiftini tebrik etti. Anne Kaya'nın annelerle kucaklaştığı, onlara eylemlerini sürdürmeleri tavsiyesi yaptığı buluşmada, duygusal anlar yaşandı.

"İnşallah diğer aileler de çocuklarına kavuşur"

Hüsniye Kaya, yaptığı açıklamada, oturma eylemi sayesinde kızına kavuştuğunu belirterek, diğer ailelerin de bu konuda kararlı olması gerektiğini söyledi.

Kaya, "Ben kızıma kavuştum. Allah Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızdan razı olsun. İnşallah diğer aileler de çocuklarına kavuşur. Diğer aileler için de dua ediyorum. Bu mutluluğu onların da yaşamasını istiyorum." dedi.

"Dünyalar bizim oldu"

Anne Songül Altıntaş, kaçırılan oğlu Müslüm için oturma eylemi yaptığını ifade ederek, Hüsniye Kaya'nın evladına kavuşmasına çok sevindiklerini belirtti.

Üçüncü kez bu sevinci yaşadıklarını aktaran Altıntaş, "Hüsniye arkadaşımızın da kızı geldi, dünyalar bizim oldu. Darısı hepimizin başına." diye konuştu.

Altıntaş, oturma eylemi sayesinde bu ailelerin çocuklarına kavuştuğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu çocukların gelmeleri birçok kişiye ders olsun. Diyorlardı ya 'O anneler boşuna orada oturuyor' diye. Hani gerçek değildi. Bizim duygularımız gerçektir. Evlatlarımıza hasretiz ve evlatlarımızı istiyoruz. Hüsniye Kaya'nın ziyaretinden memnuniyet duyduk. Benim oğlum gelmiş gibi oldu. Kimin çocuğu gelirse gelsin, o anne ile aynı duyguları yaşıyor, çok seviniyoruz. Bir çocuk annesine, babasına kavuşunca dünyalar bizim oluyor."

"Darısı bizim başımıza"

Ağrı'dan 4 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Çiğdem için gelerek oturma eylemine katılan baba Yasin Kaya, Hüsniye Kaya'nın da evladına kavuşmasıyla umutlarının daha da arttığını dile getirdi.

Çok sevinçli olduklarını söyleyen Kaya, "Darısı bizim başımıza. Sanki kızım gelmiş gibi seviniyorum. Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız bir gün bizi de arayıp 'Kızınız geldi' diyecek. Bunun için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Daha da umutlandım"

Ağrı'dan dağa kaçırılan kızı Hayal için eyleme katılan Süheyla Demir, 115 gündür evlatları için nöbet tuttuklarını kaydetti.

Bugün yine mutlu bir haber aldıklarını belirten Demir, "Hüsniye teyzenin de kızı geldi, çok sevindik. Kız olunca daha da umutlandım. Şimdiye kadar erkekler kaçabiliyor diyordum. Kızlardan umudumuz yoktu. 115 gündür evimizi, çocuklarımızı geride bıraktık, burada oturuyoruz. Gerçekten çok mutluyum, duygularımı ifade edemiyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA