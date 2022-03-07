Evinin duvarında bulduğu tozlu sandıkta 'Açmayın' notu yazmasına rağmen sandığı açtı

TikTok'ta @geebeetv adıyla paylaşımlar yapan bir kullanıcı tarafından paylaşılan video, kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı. Evinde izolasyon yaptıran adam, yalıtım işlemi sırasında duvarda gizlenmiş bir sandıkla karşılaştı.

"AÇMAYIN" UYARISINA RAĞMEN AÇTI

TikTok kullanıcısı, üzerinde "Açmayın, onu serbest bırakmayın" uyarısı olmasına rağmen duvardaki aynayı kırarak aldığı anahtarla sandığı açtı. Karşısında hazine ya da değerli bir materyal bekleyen adam, bir anahtar ve kolye buldu.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Videonun dolaşıma girmesinin ardından kısa sürede çok sayıda yorum yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları, sandığın lanetli olduğunu belirterek @geebeetv adlı kullanıcının sandığı açmakla yanlış bir iş yaptığını savundu. Sandığın akıbetinin ne olduğu ve kim tarafından eve bırakıldığı henüz bilinmiyor.