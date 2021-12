EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU, ORDU (Habermetre) - ALTINORDU BELEDİYESİ HER KOŞULDA ŞEHRİNİN VE HEMŞEHRİLERİNİN YANINDAALTINORDU BELEDİYESİ HER KOŞULDA ŞEHRİNİN VE HEMŞEHRİLERİNİN YANINDAŞEHİR DAYANIŞMASI ALTINORDU'DA BU KIŞ DA HEM HANELERİ HEM GÖNÜLLERİ ISITACAKBAŞKAN TÖREN "ALTINORDU AİLEMİZİN HİÇBİR FERDİ YALNIZ DEĞİLDİR"Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde toplumun her kesimine hitap eden proje ve hizmetleriyle vatandaşların hayatlarına dokunan paylaşmanın ve dayanışmanın öncüsü Altınordu Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin yaralarına merhem olmaya devam ediyor. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in "Biz bu milletin kaderini kendimize kader eyledik. Her ne sebep olursa olsun bu şehrin tek bir insanına bile asla arkamızı dönmeyeceğiz" sözleriyle başlattığı şehir dayanışması öğrenciden esnafa, üreticiden sporcuya, kimsesizlerden bakıma muhtaçlara, ihtiyaç sahiplerinden dezavantajlı gruplara şehrin tüm sosyal kesimlerinde güçlü bir dayanışma ve motivasyon vesilesi oluyor. Altınordu Belediyesi önceki yıllarda olduğu gibi bu kış da hem merkezde hem kırsalda yaşayan binlerce vatandaşın yardımına koşuyor. İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Başkan Tören'in talimatları doğrultusunda hazırlanan ve içerisinde temel gıda maddelerinin bulunduğu 'dayanışma paketi' belediye ekiplerince vatandaşlara ulaştırılıyor. "Siz Neredeyseniz Biz Oradayız" diyerek kış mevsiminde de ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmayan Altınordu Belediyesi gıda paketi ile birlikte yakacak desteğini de sürdürüyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların kış aylarını sıcak bir ortamda geçirmeleri için odun ve kömür destekleri de ekiplerce kapı kapı teslim ediliyor. BAŞKAN TÖREN: "HEMŞEHRİLERİMİZİN HER DERDİ BİZİM DERDİMİZ"Altınordu Belediyesi olarak, kimsesizlerin kimsesi olmak şiarı ve ihtiyaç sahiplerinin derdine deva olmak amacıyla 'Kış Yardım Desteği'ni de başlattıklarını belirten Başkan Aşkın Tören "Pandemi koşullarının yanı sıra havaların soğumaya başlaması ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı bu zorlu şartlarda yalnız bırakmamak adına sosyal yardım destek paketi uygulamamızı sürdürüyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın yanında olarak zorlu kış koşullarının etkisini bir nebze de olsa azaltabilmek, geleceğimiz olan çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu kaynaklara ulaşmalarına yardımcı olmak, şehrimizdeki dayanışma ruhunu güçlendirmektir. Bu kapsamda Altınordu Belediyesi olarak, kış mevsiminin zorlu şartları nedeniyle barınma, ısınma, ulaşım, eğitim ve gıda ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken ailelerimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi. Belediyenin hizmetlerinden yararlanan vatandaşlar ise yapılan desteklerle hayatlarının kolaylaştığını dile getirerek "Daima yanımızda olan Altınordu Belediye Başkanımız Aşkın Tören'den Allah razı olsun" sözleriyle Başkan Tören ve Altınordu Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

