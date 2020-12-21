Evde yılbaşı kutlamak yasak otellerde ise serbest! Sosyal medya bu çelişkiyi tartışıyor
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Evde yılbaşı kutlamak yasak otellerde ise serbest! Sosyal medya bu çelişkiyi tartışıyor

21.12.2020 13:38 | Son Güncelleme: 21.12.2020 14:04
Evde yılbaşı kutlamak yasak otellerde ise serbest! Sosyal medya bu çelişkiyi tartışıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Evlerde kalabalık gruplar halinde yılbaşı kutlaması yapılması da yasaklandı. Ancak otellerde yılbaşı kutlamasına yasak getirilmemesi ve şimdiden rezervasyonların dolması sosyal medyada büyük tepki çekti.

Son Kabine Toplantısı'nda yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi kararı alındı. Alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre evlerde toplanıp yılbaşı kutlaması yapmak da yasak. Ancak otellerin yılbaşı eğlencesi düzenlemesi serbest bırakıldı. Hatta oteller şimdiden rezervasyonlarını bile doldurdu.

"KORONAVİRÜS OTELDEKİ PARTİDE BULAŞMAYACAK MI?"

Yaşanan bu çelişki sosyal medyanın da gündeminde. "Evdeki yılbaşı kutlamasında bulaşan koronavirüs, oteldeki kalabalık yılbaşı partilerinde bulaşmayacak mı?" sorusunu yönelten kullanıcılar, tepkilerini yaptıkları paylaşımlarla gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları;

Evde yılbaşı kutlamak yasak otellerde ise serbest! Sosyal medya bu çelişkiyi tartışıyor
Evde yılbaşı kutlamak yasak otellerde ise serbest! Sosyal medya bu çelişkiyi tartışıyor
Evde yılbaşı kutlamak yasak otellerde ise serbest! Sosyal medya bu çelişkiyi tartışıyor
Evde yılbaşı kutlamak yasak otellerde ise serbest! Sosyal medya bu çelişkiyi tartışıyor
Evde yılbaşı kutlamak yasak otellerde ise serbest! Sosyal medya bu çelişkiyi tartışıyor
Evde yılbaşı kutlamak yasak otellerde ise serbest! Sosyal medya bu çelişkiyi tartışıyor
Evde yılbaşı kutlamak yasak otellerde ise serbest! Sosyal medya bu çelişkiyi tartışıyor
Evde yılbaşı kutlamak yasak otellerde ise serbest! Sosyal medya bu çelişkiyi tartışıyor
Evde yılbaşı kutlamak yasak otellerde ise serbest! Sosyal medya bu çelişkiyi tartışıyor

AHMET HAKAN: EVDEKİ PARTİYİ KOMŞULAR İHBAR EDECEK

Evlerde yılbaşı kutlamalarının yasaklanması ancak otellerde serbest bırakılmasına bugün kaleme aldığı yazıda değinen Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da şu ifadeleri kullandı;

EVDEKİ PARTİYİ KOMŞULAR İHBAR EDECEK

"Evlerde kalabalıklar halinde yılbaşı kutlaması yapılmasını istemiyor yetkililerimiz.

Bunu "yasak" kapsamına almış durumdalar.

- Yaptırımı nedir? Pek belli değil.

- Yasağın delindiği nasıl belirlenecek? Sanırım komşunun komşuyu ihbarıyla...

Neresinden bakarsan bak tatsız bir uygulama...

Ama halkın sağlığını göz önünde bulundurduğumda...

Bu tatsızlığı içime sindiriyor ve pek de itiraz edemiyorum.

OTELLERİN YILBAŞI REZERVASYONLARI DOLDU

Benim itirazım şu çelişkiye:

Evlerde yılbaşı kutlamaları yasakken, otellerde yılbaşı kutlaması serbest.

Dağ otelleri, kış otelleri, Ege otelleri, Akdeniz otelleri...

Şimdiden yılbaşı rezervasyonlarını doldurmuş bile.

Bu çelişkiye itiraz ettiğimde ise şöyle bir karşılık alıyorum:

Can çekişen turizm sektörüne küçük bir nefes alma imkânını da çok mu görüyorsun?

İşte tam bu noktada da hafif bir duraksama geçiriyorum.

Sözün özü: Hayat, bizim sandığımızdan çok daha çelişkilerle dolu ve çok daha karmaşık"

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 14:04:03. #1.15#
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