Evde sağlık hizmetlerinde Tuzla Belediyesi Türkiye'ye model oldu
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Evde sağlık hizmetlerinde Tuzla Belediyesi Türkiye'ye model oldu

Sağlık Bakanlığı ile Tuzla Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen "Evde Sağlıkta Tuzla Modeli" korona virüs salgını döneminde de ağır hastalar, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşlar başta olmak üzere tüm Tuzlalı vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor.

Evde sağlık hizmetlerinde Tuzla Belediyesi Türkiye'ye model oldu
14.05.2020 18:57 | Son Güncelleme: 14.05.2020 18:58

Sağlık Bakanlığı ile Tuzla Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen "Evde Sağlıkta Tuzla Modeli" korona virüs salgını döneminde de ağır hastalar, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşlar başta olmak üzere tüm Tuzlalı vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor.

Türkiye'de de görülen koronavirüs vakaları evde bakım hizmetlerinin önemini bir kez daha hatırlattı. Bu alanda diğer belediyelere rol model olarak, Sağlık Bakanlığının literatürüne örnek model olarak giren "Evde Sağlıkta Tuzla Modeli" özellikle pandemi döneminde vatandaşın imdadına yetişiyor. Korona virüs salgını döneminde de vatandaşların hayatına büyük kolaylıklar sağlayan ekipler, ağır hastalar, sokağa çıkma engeli bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan hastalar başta olmak üzere tüm Tuzlalı vatandaşların tıbbi takip ve işlemlerini evlerine giderek uyguluyor. Hafta sonları da dahil olmak üzere 7/24 hizmet veren Tuzla Belediyesi, bu alandaki başarısı ile belediye sakinlerinin de büyük takdirini topluyor. Evde sağlık hizmetlerine talebin daha da yoğunlaştığı bu dönemde Sağlık Bakanlığı ortak projesi ileaylık 3.000'in üzerinde hastaya evde sağlık hizmeti veren Tuzla Belediyesi'ne günde ortalama 100'ün üzerinde çağrı geliyor. Gelen talepleri en sağlıklı şekilde karşılamayı hedefleyen Tuzla Belediyesi, evde sağlık hizmetleri alanına 8 ek personel daha sağlayarak personel sayısını 28'e, araç sayısını da 7'ye çıkardı.

"Türkiye'de evde sağlık hizmetleri alanında kamu ortaklığı bulunan tek belediyeyiz"

Türkiye'de ilk kez bir belediyenin evde sağlık hizmetleri alanında Sağlık Bakanlığı ile ortak projede birleşerek hizmet verdiğini vurgulayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, şöyle konuştu:

"Evde sağlık alanında çevre belediyeler başta olmak üzere başka illerin belediyelerine ve büyükşehir belediyelerine "Evde Sağlıkta Tuzla Modelimizle" örnek olduk. Belediyeler modelimizi inceliyorlar ve bunu başarılı bir model olarak tanımlayarak, bizden protokol talebinde bulunuyorlar. İki ulusal, bir de uluslararası kongrede örnek proje olarak incelenen Evde Sağlıkta Tuzla Modelimiz aynı zamanda Sağlık Bakanlığının literatürüne girdi. Evde Sağlıkta Tuzla Modelimizi, Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürütüyoruz. Türkiye'de şu an için evde sağlık hizmeti alanında kamu ortaklığı bulunan hiçbir belediye yok bu alanda tekiz. Bu bizi ciddi anlamda gururlandırıyor."

Sokağa çıkma kısıtı bulunan ve ağır hastalar yattığı yerden tüm raporlarını alabiliyor

Evde sağlık hizmetlerinin yanı sıra, hastaneye gitmesi gereken vatandaşlara da hasta nakil araçları ile ulaşım hizmeti verdiklerini ifade eden Yazıcı, "Tuzla Belediyesi olarak bu alanda da farkımızı ortaya koyuyoruz. Evde Sağlıkta Tuzla Modelimizle özellikle böyle bir dönemde vatandaşımızı mağdur etmemek için hafta sonları da dahil 7/24 hizmet veriyoruz. Bu dönemde bizim için en öncelikli konu vatandaşımızın sağlığını korumak. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Korona döneminde özellikle ağır hastalarımız, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımız başta olmak üzere farklı yaş gruplarından ciddi oranda çağrı aldık. Hastanelerimizde yoğunluk olmaması için, hastalarımızın izole edilmesine katkı sağlamak için farklı yaş gruplarında, farklı gruplardaki hastalarımız için hizmet verdik. Bu süreçte, ayrıca evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü 1100 vatandaşımızın ilaç alımı, market alışverişleri, fatura ödemeleri, e-devlet şifre alımı gibi ihtiyaçlarını da karşıladık. Ağır hastalarımız, 65 yaş ve üstü ve kronik hastalarımızın hiç hastaneye gitmeden yattıkları yerden tüm tahlillerini, hatta heyet raporlarını bile almalarını sağlıyoruz. Ağır hastalarımızın tıbbi takipleri konusunda Tuzla Devlet Hastanesi uzmanlarından da destek alıyoruz. Hastaneye gidilmesi gereken zaruri hallerde hastalarımızın yanında yine bizler varız. Hasta nakil araçlarımızla 650 hastamızın ilgili hastanelere ulaşımını gerçekleştirdik. Dönemsel tedbirler ile çalışma ağımızı konu başlıklarını genişleterek sürdürüyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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