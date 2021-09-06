Europap Tezol Kağıt'ın halka arzından en fazla payı küçük tasarruf sahipleri alacak

Türkiye temizlik kağıdı sektörünün önde gelen şirketlerinden Europap Tezol Kağıt'ın halka arzında en fazla pay 1.000 adete kadar başvuran yatırımcılara tahsis edildi.

Türkiye temizlik kağıdı sektörünün önde gelen şirketlerinden Europap Tezol Kağıt'ın halka arzında en fazla pay 1.000 adete kadar başvuran yatırımcılara tahsis edildi.

Türkiye temizlik kağıdı sektörünün önde gelen şirketlerinden Europap Tezol Kağıt, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem görmeye hazırlanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayının ardından 8-9-10 Eylül tarihlerinde pay başına 13,87 TL fiyatla talep toplayacak olan Europap Tezol Kağıt, halka arzında hem düşük tutarlı hem de yüksek tutarlı başvuruda bulunan yatırımcıları gözetecek şekilde bir dağıtım sistemi uygulanacak. Yatırımcılar, Bireysel Yatırımcı Grubu'na 1.000 adet ve altında, Yüksek Başvurulu Yatırımcı Grubu'na ise 1.001 adet ve üzerinde başvuru yaparak dahil olabilecek. Bireysel Yatırımcı ve Yüksek Başvurulu Bireysel Yatırımcı grupları kendi içlerinde oransal dağıtıma tabi olacak. Halka arzın yüzde 60'ının ayrıldığı Bireysel Yatırımcılar, talebin karşılanma oranı açısından avantajlı olacak.

Bugüne kadar her yıl düzenli kar payı dağıtan şirket, belirlediği temettü politikasıyla halka arzdan sonra da karını yatırımcılarla paylaşmaya devam etmeyi hedefliyor.

Türkiye'de en çok ihracat yapan ilk bin firma arasında yer alan ve sadece saf selülozdan değil, aynı zamanda geri dönüşümlü kağıttan da üretim yapabilen az sayıdaki şirketten biri olan Europap Tezol Kağıt'ın halka arzına, Deniz Yatırım liderliğinde 33 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum aracılık edecek. Şirketin 100 milyon TL çıkarılmış sermayesinin yüzde 20'si satışa sunulurken, ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda halka açıklık oranı yüzde 24 olacak. Europap Tezol Kağıt, halka arzın tamamlanmasının ardından "TEZOL" işlem koduyla işlem görecek. Güçlü finansal yapıya sahip, yeni yatırımları için harcadığı 46 milyon TL'ye karşın 25 milyon TL nakit fazlası bulunan Europap Tezol Kağıt'ın halka arzdaki öncelikli amaçları, halka açık şirket statüsüyle uluslararası iş birliklerini güçlendirmek ve mevcut kurumsallaşma sürecinin daha da kuvvetlendirilmesi olarak öne çıkıyor.

Halka arz hisse dağıtım stratejisiyle fark yaratıyor

Europap Tezol Kağıt'ın halka arzında, mükerrer tarama, oransal dağıtım ve tahsisat grupları ile farklı bir strateji geliştirildi. Hem düşük tutarlı hem de yüksek tutarlı başvuru yapan yatırımcıları gözetecek şekilde dağıtım yapılacak.

Halka arzda aslan payı yüzde 90 ile yerli bireysel yatırımcılara, yüzde 10'u yurt içi kurumsal yatırımlara tahsis edilecek. Bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların dağılımı ise yüzde 60 bireysel yatırımcılar ve yüzde 30 yüksek hacimli başvuru yapacak bireysel yatırımcılar olarak belirlendi. 1.000 adet ve altında talebi olanlar 'Bireysel Yatırımcı', 1.001 adet ve üzerinde talebi olanlar "Yüksek Başvurulu Yatırımcı" olarak başvuracaklar. Buna göre halka arzda en fazla pay, azami 1.000 adet başvuruda bulunacak yatırımcılara ayrıldı. Bireysel Yatırımcı ve Yüksek Başvurulu Yatırımcı Grupları yine kendi içlerinde oransal dağıtıma tabi olacaklar. Her bir yatırımcının tek bir başvuru hakkı olacak. Mükerrerlik (birden fazla talep) olması halinde dağıtımda yatırımcının yalnızca en yüksek talebi dikkate alınacak.

Payların Borsa'da işlem görmeye başlamasıyla birlikte de konsorsiyum lideri Deniz Yatırım, 10 iş günü süreyle halka arz büyüklüğünün yüzde 40'ı kadar bir fon ile güçlü bir fiyat destekleme mekanizması olan "Günlük Alım Emri" uygulamasını gerçekleştirecek. Bu kapsamda ek satışın tamamının kullanılması halinde toplam 133 milyon TL kaynak kullanımda olacak.

Hedef: Yatırımcıya düzenli temettü

Europap Tezol Kağıt, temettü politikası uyarınca her yıl dağıtılabilir karının asgari yüzde 30'unu nakit olmak üzere toplam yüzde 70'ini yatırımcılarla paylaşmayı öngörüyor. Europap Tezol Kağıt Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Tezol, "1932 yılından bir başka deyişle yaklaşık 90 yıldan bu yana ticaretin içinde olan bir aileyiz. Temizlik kağıtları sektöründe ise 2000 yılından beri faaliyet gösteriyoruz." dedi.

Yeni fabrika yatırımlarını hayata geçirme aşamasında olduğumuz bir ortamda Borsa İstanbul'a gelerek kapılarını yeni yatırımcılara açmaya kararı verdiklerini belirten Tezol, her zaman yatırımlarla büyüdüklerini ifade etti.

Artık yeni ortaklar ile birlikte büyüyeceklerini bildiren Tezol, halka arz öncesinde yıllardır sürdürdükleri temettü dağıtma anlayışlarını halka arzla devam ettireceklerini aktardı.

Tezol, buna ilişkin kar dağıtım politikalarını da oluşturduklarını dile getirdi.

Borsa İstanbul'un önemli temettü oyuncularından biri olmayı hedeflediklerini vurgulayan Tezol, halka arz oranlarının aslında sembolik olduğunu kaydetti.

Tezol, "Şirketimizin nakit fazlası var, kaynak ihtiyacı da bulunmuyor, kazandığımız para ile büyümeye devam ediyoruz. Halka açık şirket statüsünde olmanın iş ve iş birliklerimize ivme kazandıracağına ve global oyuncu olma hedefimize yüksek katkı sağlayacağına inanıyoruz. Halka açılma ile kurumsallaşmada bir adım daha ileri gideceğiz."

30'dan fazla ülkeye ihracat yapıyor

Rekabetin yoğun olduğu bir sektörde 20 yılda gerçekten çok önemli bir yere geldiklerinin altını çizen Ersin Tezol, "Satış ve pazarlama tarafında hem yurt dışı hem de yurt içi pazarlara hitap eden bir model kurduk. Üretim tarafında hem geri dönüşümlü kağıttan hem de selülozdan üretim yapabilecek, yüksek verimliliğe sahip esnek bir teknolojiye hakimiz. Hem kendi markamıza hem özel markalara üretim yapıyoruz. Bugün hedefimiz öz markalı ürünlerimizin satış hacmi içerisindeki payını artırmak." ifadelerini kullandı.

Şirketin üretiminin yaklaşık yarısını 30'dan fazla ülkeye ihraç ettiğini vurgulayan Tezol, "2021 ilk yarısı itibariyle 12 aylık ciromuz 682 milyon TL. 150 milyon TL kar ile kapattığımız bu dönemde FAVÖK'ümüz ise 159 milyon TL oldu. Aynı dönemde sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 22 seviyesinde FAVÖK ve net kar marjına ulaştık" dedi.

Europap Tezol Kağıt'ın ihracatçı bir firma olduğunun altını çizen Tezol, "Satış politikası olarak yurt içi ve yurt dışı satış hacmimizi miktarsal olarak kabaca yüzde 50-50 olarak dengelediğimiz bir strateji ile ilerliyoruz. 30'u aşkın ülkeye ihracat yapıyoruz. Dolayısıyla bilançomuzun yapısı itibariyle döviz fazlamız var" diye konuştu.

Borsa İstanbul'a yeni bir temettü oyuncusu geliyor

Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman ise Europap Tezol Kağıt'ın, borçsuz bir yapıya sahip olmasının yanı sıra istikarlı büyüme ve karlılığa sahip bir şirket olduğunu söyledi. Akosman, halka arzı takiben şirketin dağıtılabilir karının en az yüzde 30'unu nakit olmak üzere, toplam yüzde 70'ini temettü olarak dağıtmayı planladığını belirterek, "Şirket söz konusu temettü politikasıyla piyasalara ve yatırımcılara önemli bir mesaj veriyor. Borsa İstanbul, Europap Tezol Kağıt'ın halka arzı ile önemli bir temettü oyuncusu kazanacak." dedi.

Pandemi sürecinde 4. üretim tesisinin yatırımına başlandı

Türkiye'nin önde gelen temizlik kağıdı üreticilerinden Europap Tezol Kağıt, 2020 yılı İSO 500 listesinde 439. sırada, Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından yayımlanan 100 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde ise 37. sırada yer alıyor.

İzmir-Torbalı ve Mersin-Tarsus OSB'de bulunan 3 entegre kağıt üretim tesisi ile yıllık 86 bin tonluk kağıt bobin kapasitesine sahip olan Europap Tezol Kağıt'ın, ayrıca 15'i İzmir'de, 7'si Mersin'de olmak üzere toplam 22 bitmiş ürün üretim hattı bulunuyor. Yüzde 100 iştiraki TZE Global Dış Ticaret ise Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yayımlanan "İhracatta İlk 1.000 Firma" listesinde 2019 yılı itibarıyla genel sıralamada 481., sektörel sıralamada ise 11. sırada yer alıyor. Salgın döneminde İzmir-Torbalı ve Mersin-Tarsus'ta toplam 60 bin 702 metrekare kapalı, 111 bin 567 metrekare açık alanda bulunan üç entegre kağıt üretim tesisine ek olarak yeni bir yatırıma da başlayan şirket, Mersin'de dördüncü entegre üretim tesisi yatırımının 2022'de tamamlanması ile yıllık 130 bin tonluk bir kağıt üretim kapasitesine sahip olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu