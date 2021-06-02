EURO 2021 ne zaman? Türkiye maçları ne zaman başlıyor?

2020'de yapılması planlanan ama pandemi nedeniyle 2021 Haziran'a ertelenen Euro 2021'in ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, EURO 2021 ne zaman? İşte, EURO 2021 hakkında merak edilenler ve detayları…

Koronavirüs nedeniyle 2020'de oynanamayan ve 2021 yılına ertelenen Avrupa Şampiyonası'nın başlamasına kısa bir süre kaldı. Peki, EURO 2021 ne zaman? Türkiye maçları ne zaman başlıyor?

EURO 2021 NE ZAMAN?

Tarih: 11 Haz 2021 Cum – 11 Tem 2021 Pazar

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, 16. Avrupa Futbol Şampiyonası olacaktır. Turnuva finalleri, 2020 yılı yazında yapılacaktı. Fakat turnuva koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelendi.] UEFA, yaptığı açıklamada turnuvanın resmî adının ve ev sahiplerinin aynı kalacağını açıkladı.

1. maçlar: 12-13-14-15-16 Haziran 2020

2. maçlar: 17-18-19-20 Haziran 2020

3. maçlar: 21-22-23-24 Haziran 2020

Son 16 turu: 27-28-29-30 Haziran 2020

Çeyrek final: 3-4 Temmuz 2020

Yarı final: 7-8 Temmuz 2020

Final: 12 Temmuz 2020

EURO 2021 NEREDE YAPIALCAK

EURO 2020'de, EURO 2016'da olduğu gibi 24 ülkenin millî takımları mücadele edecektir.

İlk adaylık başvurusunu 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na da aday olan Türkiye yaptı. 15 Mayıs 2012'de adaylık başvurularının bitmesinden sonra tek aday olarak Türkiye'nin kalması sonucu UEFA adaylık süresini uzattı. 30 Haziran 2012 tarihinde, bir basın toplantısında o günkü UEFA Başkanı Michel Platini "Turnuvanın tek bir ev sahibi yerine, farklı ülkelerdeki 12 veya 13 şehirde yapılmasının düşünüldüğünü ve bunun ileriki günlerde netleşeceğini" açıkladı.UEFA, 6 Aralık 2012 tarihinde UEFA'nın kuruluşunun 60 yılı münasebetiyle turnuvanın farklı şehirlerde düzenleneceğini açıkladı.

MAÇLARIN YAPILACAĞI ŞEHİRLER:

Roma,

Bakü,

Amsterdam,

Londra,

St. Petersburg,

Bükreş,

Glasgow,

Kopenhag,

Bilbao,

Münih,

Dublin,

Budapeşte

A Grubu

12 Haziran 2020: Türkiye – İtalya (Roma Olimpiyat Stadı – Roma)

13 Haziran 2020: Galler – İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı – Bakü)

17 Haziran 2020: İtalya – İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı – Roma)

17 Haziran 2020: Türkiye – Galler (Bakü Olimpiyat Stadı – Bakü)

21 Haziran 2020: İtalya – Galler (Roma Olimpiyat Stadı – Roma)

21 Haziran 2020: İsviçre – Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı – Bakü)

B Grubu

13 Haziran 2020: Belçika – Rusya (St. Petersburg Stadı – St. Petersburg)

13 Haziran 2020: Danimarka – Finlandiya (Parken Stadı – Kopenhag)

17 Haziran 2020: Finlandiya – Rusya (St. Petersburg Stadı – St. Petersburg)

18 Haziran 2020: Danimarka – Belçika (Parken Stadı – Kopenhag)

22 Haziran 2020: Finlandiya – Belçika (St. Petersburg Stadı – St. Petersburg)

22 Haziran 2020: Rusya – Danimarka (Parken Stadı – Kopenhag)

C Grubu

14 Haziran 2020: Hollanda – Ukrayna (Johan Cruyff Arena – Amsterdam)

14 Haziran 2020: Avusturya – Play-Off D Grubu birincisi (Bükreş Ulusal Arena – Bükreş)

18 Haziran 2020: Hollanda – Avusturya (Johan Cruyff Arena – Amsterdam)

18 Haziran 2020: Ukrayna – Play-Off A Grubu birincisi (Bükreş Ulusal Arena – Bükreş)

22 Haziran 2020: Play-Off A Grubu birincisi – Hollanda (Johan Cruyff Arena – Amsterdam)

22 Haziran 2020: Ukrayna – Avusturya (Bükreş Ulusal Arena – Bükreş)

D Grubu

14 Haziran 2020: İngiltere – Hırvatistan (Wembley Stadı – Londra)

15 Haziran 2020: Play-Off C Grubu birincisi – Çekya (Hampden Park – Glasgow)

19 Haziran 2020: İngiltere – Play-Off C Grubu birincisi (Wembley Stadı – Londra)

19 Haziran 2020: Hırvatistan – Çekya (Hampden Park – Glasgow)

23 Haziran 2020: Çekya – İngiltere (Wembley Stadı – Londra)

23 Haziran 2020: Hırvatistan – Play-Off C Grubu birincisi (Hampden Park – Glasgow

E Grubu

15 Haziran 2020: İspanya – İsveç (San Mames Stadı – Bilbao)

15 Haziran 2020: Polonya – Play-Off B Grubu birincisi (Dublin Arena – Dublin)

19 Haziran 2020: İsveç – Play-Off B Grubu birincisi (Dublin Arena – Dublin)

20 Haziran 2020: İspanya – Polonya (San Mames Stadı – Bilbao)

24 Haziran 2020: Play-Off B Grubu birincisi – İspanya (San Mames Stadı – Bilbao)

24 Haziran 2020: İsveç – Polonya (Dublin Arena – Dublin)

F Grubu

16 Haziran 2020: Fransa – Almanya (Allianz Arena – Münih)

16 Haziran 2020: Portekiz – Play-Off A Grubu birincisi (Puskas Stadı – Budapeşte)

20 Haziran 2020: Portekiz – Almanya (Allianz Arena – Münih)

20 Haziran 2020: Play-Off A Grubu birincisi – Fransa (Puskas Stadı – Budapeşte)

24 Haziran 2020: Almanya – Play-Off A Grubu birincisi (Allianz Arena – Münih)

24 Haziran 2020: Portekiz – Fransa (Puskas Stadı – Budapeşte)