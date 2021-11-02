"Etno-Köy" Çıplak'ta Sertifika Töreni

ÇANAKKALE (Habermetre) - Çıplak Köyü'nün Etno-Köy'e dönüşümü sürecinde fiziki uygulamaların dışında OPET tarafından Çanakkale Halk Eğitimi Merkezi iş birliği ile köy halkının sosyo- ekonomik gelişimini artırmaya yönelik olarak kişisel gelişim ve farklı branşlarda meslek edindirmeye yönelik kursları bitiren vatandaşların sertifikaları törenle verildi.

Etno-Köy Çıplak Köyünde düzenlenen etkinliklere; Vali İlhami AKTAŞ, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail KAŞDEMİR, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten ÖZTÜRK, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat YILMAZ, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat YILMAZ, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem KARADAĞ, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Ozan HACIALİOĞLU, İŞKUR İl Müdürü Mehmet Uğur YAVUZ, Troya Müzesi Müdürü Rıdvan GÖLCÜK, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı Turgay KILIÇ, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Çanakkale Körfez Yöresel Temsil Kurulu Başkanı Ahmet ÇELİK, Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Armağan AYDEĞER, Troya Kazı Başkanı Rüstem ASLAN, kamu kurum temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sertifika töreni öncesinde Etno-Köy Çıplak'ı gezen ve çalışmaları yerinde inceleyen Vali İlhami AKTAŞ, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail KAŞDEMİR, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten ÖZTÜRK ve beraberindekiler Arkeoloji Evi ve Yerel Tarih Evi'ni ziyaret ederken, köydeki zeytin kırma etkinliğine de katıldılar.

Yapılan köy gezisinin ardından Etno-Köy Çıplak'ta düzenlenen tören yerine geçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başlayan törende OPET tarafından Çıplak Köyü'nün Etno-Köy'e dönüşüm çalışmalarının anlatıldığı tanıtım filmi izlendi.

Tanıtım filmin izlenmesinin ardından, Vali İlhami AKTAŞ, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat YILMAZ, Çıplak Köyü Muhtarı Ufuk GÖÇOĞLU ve OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten ÖZTÜRK tarafından birer konuşma yapıldı.

Yapılan konuşmalarından sonra kursu bitiren vatandaşların sertifikaları Vali İlhami AKTAŞ, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail KAŞDEMİR, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten ÖZTÜRK ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Ayrıca sertifika töreninde Vali İlhami AKTAŞ tarafından OPET'in tarihe saygı projeleri kapsamında yaptığı hizmetlerden dolayı OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten ÖZTÜRK'e teşekkür belgesi verildi.

Sertifika töreninin ardından Vali İlhami AKTAŞ, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail KAŞDEMİR, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten ÖZTÜRK ve beraberindekiler Troya Müzesi'nde sergilenen OPET Tarihe Saygı Projesi'nin 15 yıllık serüvenini anlatan "Paylaştıkça Çoğalan Zenginlik" sergisini gezdiler.

Sergi gezisinin sonrasında Vali İlhami AKTAŞ, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail KAŞDEMİR ve beraberindeki heyet, Troya Müzesinde gerçekleştirilen "Arkeoköy Tevfikiye ve Etno-Köy Çıplak Tarihe Saygı Projesi Deneyimi Üzerine" isimli panelde "Troya Bölgesi'nde Yaşanan Değişim" konulu söyleşi yaptılar.

Troya Müzesi'nde gerçekleştirilen program "150. Yılında Osmanlı Belgeleri Işığında Troya Kazıları" sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

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