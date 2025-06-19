Eşref Rüya ne zaman başlıyor? Eşref Rüya 2. sezon tarihi ve detaylar!

Ekranların ilgiyle takip edilen yapımlarından biri olan Eşref Rüya dizisi, 1. sezonunu etkileyici bir sezon finaliyle noktaladı. Duygusal sahneleri ve sürükleyici kurgusuyla izleyicinin gönlünde taht kuran dizi, sezon finalinin hemen ardından sosyal medyada yeniden gündem oldu. Dizinin takipçileri, "Eşref Rüya 2. sezon ne zaman başlıyor?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Yeni sezonun yayın tarihi, oyuncu kadrosundaki gelişmeler ve senaryoya dair ipuçları büyük bir ilgiyle bekleniyor. Peki, Eşref Rüya dizisinin yeni sezonu ne zaman yayınlanacak? 2. sezonun ekranlara dönüş tarihi belli oldu mu? İşte, merakla beklenen gelişmelere dair tüm detaylar…

EŞREF RÜYA 2. SEZON NE ZAMAN?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Eşref Rüya dizisinin ilk sezonunun ardından gözler yeni sezon hazırlıklarına çevrildi. Kanal yönetiminden resmi bir açıklama yapılmasa da, kulislerden sızan bilgilere göre dizi ekibi yaz tatiline girdi. Oyuncuların ve yapım ekibinin Ağustos 2025'e kadar ara verdiği öğrenildi.

Eşref Rüya ne zaman başlıyor

Yapım şirketinin planlamasına göre, 2. sezon çekimlerinin yaz sonunda başlayacağı, dizinin ise Eylül ya da Ekim 2025 tarihinde yeniden izleyici karşısına çıkacağı tahmin ediliyor. Yeni bölümlerin yine Çarşamba akşamları saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

İzleyicinin büyük ilgi gösterdiği yapımın, yeni sezonda nasıl bir hikâye kurgusuyla devam edeceği ise şimdiden merak konusu oldu.