Eşref Rüya 14. bölüm tek parça HD izleme linki var mı?

YENİ BÖLÜMDE İZLEYİCİLERİ NELER BEKLİYOR?

Eşref, Kadir ile olan hesabını kapatmaya kararlı bir şekilde hazırlanıyor. Bu zorlu hesaplaşmaya her zamanki gibi yalnız gitmeyi seçiyor.

Öte yandan tüm dengeleri değiştirecek, oyunun kurallarını baştan yazacak yeni bir karakter de hikâyeye dahil oluyor.

EŞREF RÜYA SON BÖLÜM ÖZETİ

Hayatının aşkını bulma hayaliyle çıktığı yolculuk, Eşref'i şimdiye kadar karşılaştığı en çetin sınavla yüz yüze getirir.

Güç hırsı gözünü bürüyen Kadir, liderliği ele geçirmek için her yolu denemekte ve önüne çıkan herkesi ezmeye ant içmiştir.

Çiğdem'le kurduğu gizli ittifak, Nisan ve Eşref'i ölümcül bir çatışmanın tam ortasına çeker.

Her şeyin darmadağın olduğu bu büyük savaşta Eşref, sevdiklerini koruyabilmek için tüm gücünü ortaya koyar. Kanın aktığı, ihanetin zirveye ulaştığı ve düzenin tamamen çöktüğü o finalde, Eşref rüyasına kavuşmayı beklerken en büyük kâbusuyla yüzleşmek zorunda kalır.

EŞREF RÜYA OYUNCU KADROSU

Eşref Rüya dizisinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper.

EŞREF RÜYA GERÇEK BİR HİKAYE Mİ?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çekici hikâyesiyle ilgi topluyor.

Dizideki karakterlerin gerçek hayattan alınıp alınmadığı merak konusu olsa da, Eşref Rüya tamamen kurgu bir hikâyeye dayanıyor.

Mafya dünyası ve imkânsız aşk temalarının iç içe geçtiği senaryo, tamamen hayal ürünü olarak kurgulanmış.

EŞREF RÜYA BÖLÜMLERİ NASIL İZLENİR?

Eşref Rüya dizisinin tüm bölümleri, yayınlandığı günlerde Kanal D ekranlarında izlenebiliyor. İzleyiciler, yeni bölümleri televizyondan takip edebileceği gibi yayın sonrası tekrarlarına da ulaşabiliyor.

EŞREF RÜYA DİZİ KARAKTERLERİ

Dizi, her biri farklı duygular yaşatacak karakterleriyle ekranlara bambaşka bir soluk getiriyor. İşte Eşref Rüya'nın dikkat çeken karakterleri:

• Eşref Tek (Çağatay Ulusoy): İstanbul'un göbeğindeki lüks Ravena Bosphorus Hotel'in sahibi, "Yetimler" adlı suç örgütünün önemli bir üyesi. Sert görünse de içinde büyük bir duygu dünyası var. Sonsuz güce rağmen hâlâ büyük aşkı Rüya'yı arıyor.

• Nisan Akyol (Demet Özdemir): Sanata düşkün, yetenekli bir müzisyen. Kız kardeşi Afra ile zorlu bir yaşam mücadelesi veriyor, duygusal ve neşeli yapısıyla dikkat çekiyor.

• Çiğdem Serim (Büşra Develi): Organize Suçlarla Mücadele'de görevli hırslı bir komiser. En büyük hedefi Yetimler örgütünü çökertmek.

• Gürdal Bozok (Necip Memili): Eşref'in sağ kolu ve en yakın dostu. Karizmatik, gözü kara ve kadınlara düşkün.

• Müslüm Çermik (Tolga Tekin): Ekibin en yaşlısı. Ailesiyle arasını düzeltmek isteyen, vicdanlı ama içine kapanık biri.

• Faruk Sezeri (Ahmet Rıfat Şungar): Ekibin genç ve sakin üyesi. Analitik zekâsı sayesinde Eşref'in finans ve muhasebe işlerini yürütüyor.

• Yakup Karaşan (Macit Koper): Yetimler'in kurucusu. Yer altı dünyasında "Yakup Baba" olarak tanınıyor, az konuşur ama son sözü o söyler.

• Kadir Yanık (Görkem Sevindik): Eşref'in örgüt içindeki en büyük rakibi. Hırsına yenik düşmüş, liderlik tutkusu ağır basan biri.

• Serdar Günsur (Umut Karadağ): Çiğdem'in amiri. Sert ve soğukkanlı bir emniyet müdürü, Eşref'i yakalamakta kararlı.

• Irmak Bozok (Ceren Benderlioğlu): Gürdal'ın kardeşi, Ravena Bosphorus Hotel'in genel müdürü. Disiplinli, düzenli ve titiz biri.

• Afra Akyol (Ebrar Karabakan): Nisan'ın başına buyruk, sorumsuz ama güzel kız kardeşi. Moda tasarımı okuyor ve sık sık başını belaya sokuyor.