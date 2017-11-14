Esrarengiz kaza film gibi cinayet çıktı Adana'da meydana gelen trafik kazasından otomobilin içinde bulunan emekli uzman çavuşun borç verdiği sürücüyü başından tabancayla vurarak öldürdüğü bu nedenle aracın köprüden uçtuğu ortaya çıktı Zanlı ve arkadaşlarının olaydan kısa bir süre önce trafik...