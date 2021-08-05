Ümitcan Uygun'un gözaltı süresi uzatıldı
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Ümitcan Uygun'un gözaltı süresi uzatıldı

Ümitcan Uygun'un gözaltı süresi uzatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü üzerine Ankara Adliyesi'ne getirilen Ümitcan Uygun'un savcılık ifadesinin ardından gözaltı süresinin uzatıldığı ifade edildi.

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü üzerine Ankara Adliyesi'ne getirilen Ümitcan Uygun'un savcılık ifadesinin ardından gözaltı süresinin uzatıldığı ifade edildi.

Uygun ile geceyi birlikte geçirdikten sonra evinde hayatını kaybeden Hankulu'nun şüpheli ölümü üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Başlatılan çalışma neticesinde ölüm nedeni kesinleşmeyen Hankulu'nun Adli Tıp Kurumu'ndan gelen otopsi raporuyla ölüm nedeni netleşecek.

Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından bir süre gündem olan ve sonrasında 'uyuşturucu madde kullandırmayı özendirme' suçundan cezaevine giren Uygun, yaklaşık 3 hafta önce tahliye edilmişti. Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan olay sonrası inceleme başlatan ekipler, evinde ölü halde bulunan Hankulu'nun geceyi Uygun'la birlikte geçirdiğini belirledi. Olay sonrası gözaltına alınan Uygun emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyedeki savcılık ifadesinin ardından Uygun'un gözaltı süresinin uzatılmasına karar verildi.

(Engin Yağcı/İHA)

Ümitcan Uygun'un gözaltı süresi uzatıldı
Ümitcan Uygun'un gözaltı süresi uzatıldı
Ümitcan Uygun'un gözaltı süresi uzatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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