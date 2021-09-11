Esra Erol sinirlerine hakim olamadı! Çocuklarını ve eşini terk eden kadın, 30 yaş büyük yasak aşkından hamile kaldı - Haberler Magazin
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Esra Erol sinirlerine hakim olamadı! Çocuklarını ve eşini terk eden kadın, 30 yaş büyük yasak aşkından hamile kaldı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Esra Erol'un programına çıkan Vedat Türkoğlu, kendisinden 30 yaş büyük adama kaçan eşi Tuğçe Türkoğlu'ndan boşanmak istediğini söyledi. Telefonla canlı yayına bağlanan Tuğçe Türkoğlu, yanına kaçtığı sevgilisinden hamile olduğunu açıkladı.

ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da ilginç bir olay işlenmeye başlandı. Çocuklarının geçici velayetinin anne Tuğçe Türkoğlu'nda olduğunu ifade eden Vedat Türkoğlu, eşinden bir an önce boşanmak istediğini söyledi.

KOCASINI TERK EDEREK 30 YAŞ BÜYÜK ADAMA KAÇTI

Canlı yayına çıkan Türkoğlu, eşinin kendisinden 30 yaş büyük olan Bayram Er'e kaçtığını ve onunla yaşadığını söyledi. Hakkındaki iddiaların ardından telefonla Esra Erol'da programına bağlanan Tuğçe Türkoğlu ise Bayram Er ile birlikte olduğunu doğrularken eşinin hayatını mahvettiği için evden kaçtığını söyledi.

Esra Erol sinirlerine hakim olamadı! Çocuklarını ve eşini terk eden kadın, 30 yaş büyük yasak aşkından hamile kaldıVedat Türkoğlu

"HAYALLERİMDEN VAZGEÇMEYECEĞİM"

İki çocuk annesi Türkoğlu, TikTok üzerinden birlikte görüntülerini paylaştığı Bayram Er'le mutlu olduğunu belirtirken "Daha önce hayallerimden vazgeçtim. Artık vazgeçmeyeceğim. Senelerce şiddet gördüm" dedi. Eşinin ekranda doğruları söylemediğini belirten genç kadın, "Ben onun için zamanında anneme babama karşı geldim" ifadelerini kullandı.

Esra Erol sinirlerine hakim olamadı! Çocuklarını ve eşini terk eden kadın, 30 yaş büyük yasak aşkından hamile kaldı

"KAÇTIĞIM ADAMDAN 3 HAFTALIK HAMİLEYİM"

Geçici velayetin kendisinde olduğu çocuklarını annesine bırakarak kaçtığını söyleyen Tuğçe Türkoğlu, Bayram Er ile dini nikahlı birliktelik yaşadığı ve 3 haftalık hamile olduğunu söyledi.

Esra Erol sinirlerine hakim olamadı! Çocuklarını ve eşini terk eden kadın, 30 yaş büyük yasak aşkından hamile kaldı

ESRA EROL SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Hamilelik açıklamasından sonra sinirlenen Esra Erol ise "Bu çocuğun babası kim olacak?" diye sordu. "Babası O (Vedat Türkoğlu) olmayacak" cevabını alınca iyice sinirlenen Erol ise "Çok beklersin" diyerek tepki gösterdi.

"HER ŞEYİ ZORLA SÖYLEDİM"

Yaşananların ardından dün canlı yayına çıkan Tuğçe Türkoğlu, Bayram Er'e kaçtığı için pişman olduğunu, her şeyi yasak aşkının zoruyla söylediğini anlattı.

Esra Erol sinirlerine hakim olamadı! Çocuklarını ve eşini terk eden kadın, 30 yaş büyük yasak aşkından hamile kaldı

Esra Erol sinirlerine hakim olamadı! Çocuklarını ve eşini terk eden kadın, 30 yaş büyük yasak aşkından hamile kaldı
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Ecem Altan
Ecem Altan
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Haber: Esra Erol sinirlerine hakim olamadı! Çocuklarını ve eşini terk eden kadın, 30 yaş büyük yasak aşkından hamile kaldı - Haberler Magazin
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