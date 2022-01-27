Esra Erol kimdir? Kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı? Esra Erol'un eşi, annesi, kardeşi kimdir? Esra Erol'un aldığı ödüller nelerdir? - Haberler
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Esra Erol kimdir? Kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı? Esra Erol'un eşi, annesi, kardeşi kimdir? Esra Erol'un aldığı ödüller nelerdir?

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Esra Erol kimdir? Kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı? Esra Erol'un eşi, annesi, kardeşi kimdir? Esra Erol'un aldığı ödüller nelerdir?

Gündüz kuşağı izlenen programlar arasında yer alan Esra Erol'da programının sunucusu Esra Erol kimdir merak ediliyor. Esra Erol Özbir, Türk sunucu ve televizyon programcısı. Esra Erol kimdir? Kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı? Esra Erol'un eşi kimdir, kardeşi kimdir? Esra Erol'un hayatı, kariyeri ve biyografisi haberimizde...

Ekranların beğenilen sunucusu Esra Erol kimdir merak ediliyor. Esra Erol ile ilgili en çok araştırılan konuların başında Esra Erol evli mi, çocuğu var mı? Esra Erol'un kardeşi kimdir? gibi sorular geliyor. Peki, Esra Erol kimdir? Kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı? Esra Erol'un eşi kimdir, kardeşi kimdir? Esra Erol'un hayatı ve biyografisi!

ESRA EROL KİMDİR?

Esra Erol Özbir (d. 12 Mayıs 1982, İstanbul), Türk sunucu ve televizyon programcısı.

Esra Erol doğum tarihi : 12 Mayıs 1982

Esra Erol kaç yaşında : 39 yaşında

Esra Erol nereli : İstanbul doğumlu

Esra Erol mesleği nedir : Sunucu ve TV programcısı

Esra Erol evli mi : Evet (eşi; Ali Özbir)

Esra Erol'un annesinin ismi nedir : Necla Kaymakçı

12 Mayıs 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Annesi Necla Sinoplu, babası Seyfi göçmendir. Polis olan babanın 5 kız çocuğundan ortancasıdır. Kardeşleri Pervin, Filiz, Eda ve Bihter'dir. Kız lisesi çini seramik mezunudur. Açık öğretim fakültesinden mezun oldu. Altın Kelebek En İyi Kadın Sunucu ödülünü almıştır. Ali Özbir ile evlidir. 2 çocuk annesidir.

Kariyeri:

  • 2003: Siemens Mobile Kuşak (Sunucu) (Teknoloji TV)
  • 2005–2007: Turkuaz (Kanal D)
  • 2007–2008: Dest-i İzdivaç (Flash TV)
  • 2008–2009: Esra Erol'la İzdivaç (Star TV)
  • 2009–2013: Esra Erol'la Evlen Benimle (atv)
  • 2013–2015: Esra Erol'la (FOX)
  • 2015–günümüz: Esra Erol'da (atv)

Oyunculuk Deneyimi:

  • Kalp Gözü (TV Dizisi) (Kanal 7) - 2004
  • Cennet Mahallesi (Hayat Kadını) (TV Dizisi) (Show TV) - 2004
  • Çemberimde Gül Oya (TV dizisi) - 2005
  • Başkan (TV Filmi) - 2005
  • Tuzak (Banu) (TV Dizisi) - 2005
  • Kanal-İ-Zasyon (Konuk Oyuncu) (Film) - 2009
  • Kamerayla İzdivaç (Film) - 2010
  • Alemin Kıralı (Yılbaşı Özel, 56 Bölüm) (TV Dizisi) (atv) - 2012
  • Yalan Dünya (TV Dizisi) Kanal D - 2012

Kazandığı Ödüller:

YılÖdül veren organizasyonKategori
2011 38.Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Sunucu
20121.Kristal Fare Medya ÖdülleriEn İyi Kadın Sunucu
11.Magazinci.com İnternet Medyası (En İyiler)Sosyal Sorumluluk Ödülü (Evlen Benimle)
39.Altın Kelebek ÖdülleriEn İyi Kadın Sunucu
2013Karadeniz Vakfı (KarVak) ÖdülleriYılın En İyi Program Sunucusu
2.Kristal Fare Medya ÖdülleriEn İyi Kadın Programı (Esra Erol'da Evlen Benimle)
MGD 19.Altın Objektif ÖdülleriEn İyi Kadın Program Sunucusu
201413.magazinci.com İnternet Medyası (En İyiler)Yılın Sosyal Sorumluluk Ödülü (Umut Evleri)
5.Quality Of Magazine Dergisi ÖdülleriEn Quality Tv Program Sunucusu
3.Kristal Fare Medya ÖdülleriEn İyi Kadın Programı (Esra Erol'la)
41.Magnum Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Sunucu
20162.Elele Avon Kadın ÖdülleriYılın Sosyal Sorumluluk Sahibi
16.Magazinci.com İnternet Medyası (En İyiler)Yılın Kadın Kuşak Programı (Esra Erol'da)
MGD 22.Altın Objektif ÖdülleriEn İyi Kadın Sunucu
2020Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödül Töreni En İyi Gündüz Kuşağı Programı (Esra Erol'da)

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