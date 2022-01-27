Esra Erol kimdir? Kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı? Esra Erol'un eşi, annesi, kardeşi kimdir? Esra Erol'un aldığı ödüller nelerdir?
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Gündüz kuşağı izlenen programlar arasında yer alan Esra Erol'da programının sunucusu Esra Erol kimdir merak ediliyor. Esra Erol Özbir, Türk sunucu ve televizyon programcısı. Esra Erol kimdir? Kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı? Esra Erol'un eşi kimdir, kardeşi kimdir? Esra Erol'un hayatı, kariyeri ve biyografisi haberimizde...
Ekranların beğenilen sunucusu Esra Erol kimdir merak ediliyor. Esra Erol ile ilgili en çok araştırılan konuların başında Esra Erol evli mi, çocuğu var mı? Esra Erol'un kardeşi kimdir? gibi sorular geliyor. Peki, Esra Erol kimdir? Kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı? Esra Erol'un eşi kimdir, kardeşi kimdir? Esra Erol'un hayatı ve biyografisi!
ESRA EROL KİMDİR?
Esra Erol Özbir (d. 12 Mayıs 1982, İstanbul), Türk sunucu ve televizyon programcısı.
Esra Erol doğum tarihi : 12 Mayıs 1982
Esra Erol kaç yaşında : 39 yaşında
Esra Erol nereli : İstanbul doğumlu
Esra Erol mesleği nedir : Sunucu ve TV programcısı
Esra Erol evli mi : Evet (eşi; Ali Özbir)
Esra Erol'un annesinin ismi nedir : Necla Kaymakçı
12 Mayıs 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Annesi Necla Sinoplu, babası Seyfi göçmendir. Polis olan babanın 5 kız çocuğundan ortancasıdır. Kardeşleri Pervin, Filiz, Eda ve Bihter'dir. Kız lisesi çini seramik mezunudur. Açık öğretim fakültesinden mezun oldu. Altın Kelebek En İyi Kadın Sunucu ödülünü almıştır. Ali Özbir ile evlidir. 2 çocuk annesidir.
Kariyeri:
- 2003: Siemens Mobile Kuşak (Sunucu) (Teknoloji TV)
- 2005–2007: Turkuaz (Kanal D)
- 2007–2008: Dest-i İzdivaç (Flash TV)
- 2008–2009: Esra Erol'la İzdivaç (Star TV)
- 2009–2013: Esra Erol'la Evlen Benimle (atv)
- 2013–2015: Esra Erol'la (FOX)
- 2015–günümüz: Esra Erol'da (atv)
Oyunculuk Deneyimi:
- Kalp Gözü (TV Dizisi) (Kanal 7) - 2004
- Cennet Mahallesi (Hayat Kadını) (TV Dizisi) (Show TV) - 2004
- Çemberimde Gül Oya (TV dizisi) - 2005
- Başkan (TV Filmi) - 2005
- Tuzak (Banu) (TV Dizisi) - 2005
- Kanal-İ-Zasyon (Konuk Oyuncu) (Film) - 2009
- Kamerayla İzdivaç (Film) - 2010
- Alemin Kıralı (Yılbaşı Özel, 56 Bölüm) (TV Dizisi) (atv) - 2012
- Yalan Dünya (TV Dizisi) Kanal D - 2012
Kazandığı Ödüller:
|Yıl
|Ödül veren organizasyon
|Kategori
|2011
|38.Altın Kelebek Ödülleri
|En İyi Kadın Sunucu
|2012
|1.Kristal Fare Medya Ödülleri
|En İyi Kadın Sunucu
|11.Magazinci.com İnternet Medyası (En İyiler)
|Sosyal Sorumluluk Ödülü (Evlen Benimle)
|39.Altın Kelebek Ödülleri
|En İyi Kadın Sunucu
|2013
|Karadeniz Vakfı (KarVak) Ödülleri
|Yılın En İyi Program Sunucusu
|2.Kristal Fare Medya Ödülleri
|En İyi Kadın Programı (Esra Erol'da Evlen Benimle)
|MGD 19.Altın Objektif Ödülleri
|En İyi Kadın Program Sunucusu
|2014
|13.magazinci.com İnternet Medyası (En İyiler)
|Yılın Sosyal Sorumluluk Ödülü (Umut Evleri)
|5.Quality Of Magazine Dergisi Ödülleri
|En Quality Tv Program Sunucusu
|3.Kristal Fare Medya Ödülleri
|En İyi Kadın Programı (Esra Erol'la)
|41.Magnum Altın Kelebek Ödülleri
|En İyi Kadın Sunucu
|2016
|2.Elele Avon Kadın Ödülleri
|Yılın Sosyal Sorumluluk Sahibi
|16.Magazinci.com İnternet Medyası (En İyiler)
|Yılın Kadın Kuşak Programı (Esra Erol'da)
|MGD 22.Altın Objektif Ödülleri
|En İyi Kadın Sunucu
|2020
|Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödül Töreni
|En İyi Gündüz Kuşağı Programı (Esra Erol'da)