Esra Erol kimdir? Kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı? Esra Erol'un eşi, annesi, kardeşi kimdir? Esra Erol'un aldığı ödüller nelerdir?

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ESRA EROL KİMDİR?

Esra Erol Özbir (d. 12 Mayıs 1982, İstanbul), Türk sunucu ve televizyon programcısı.

Esra Erol doğum tarihi : 12 Mayıs 1982

Esra Erol kaç yaşında : 39 yaşında

Esra Erol nereli : İstanbul doğumlu

Esra Erol mesleği nedir : Sunucu ve TV programcısı

Esra Erol evli mi : Evet (eşi; Ali Özbir)

Esra Erol'un annesinin ismi nedir : Necla Kaymakçı

12 Mayıs 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Annesi Necla Sinoplu, babası Seyfi göçmendir. Polis olan babanın 5 kız çocuğundan ortancasıdır. Kardeşleri Pervin, Filiz, Eda ve Bihter'dir. Kız lisesi çini seramik mezunudur. Açık öğretim fakültesinden mezun oldu. Altın Kelebek En İyi Kadın Sunucu ödülünü almıştır. Ali Özbir ile evlidir. 2 çocuk annesidir.

Kariyeri:

2003: Siemens Mobile Kuşak (Sunucu) (Teknoloji TV)

2005–2007: Turkuaz (Kanal D)

2007–2008: Dest-i İzdivaç (Flash TV)

2008–2009: Esra Erol'la İzdivaç (Star TV)

2009–2013: Esra Erol'la Evlen Benimle (atv)

2013–2015: Esra Erol'la (FOX)

2015–günümüz: Esra Erol'da (atv)

Oyunculuk Deneyimi:

Kalp Gözü (TV Dizisi) (Kanal 7) - 2004

Cennet Mahallesi (Hayat Kadını) (TV Dizisi) (Show TV) - 2004

Çemberimde Gül Oya (TV dizisi) - 2005

Başkan (TV Filmi) - 2005

Tuzak (Banu) (TV Dizisi) - 2005

Kanal-İ-Zasyon (Konuk Oyuncu) (Film) - 2009

Kamerayla İzdivaç (Film) - 2010

Alemin Kıralı (Yılbaşı Özel, 56 Bölüm) (TV Dizisi) (atv) - 2012

Yalan Dünya (TV Dizisi) Kanal D - 2012

Kazandığı Ödüller:

Yıl Ödül veren organizasyon Kategori 2011 38.Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Sunucu 2012 1.Kristal Fare Medya Ödülleri En İyi Kadın Sunucu 11.Magazinci.com İnternet Medyası (En İyiler) Sosyal Sorumluluk Ödülü (Evlen Benimle) 39.Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Sunucu 2013 Karadeniz Vakfı (KarVak) Ödülleri Yılın En İyi Program Sunucusu 2.Kristal Fare Medya Ödülleri En İyi Kadın Programı (Esra Erol'da Evlen Benimle) MGD 19.Altın Objektif Ödülleri En İyi Kadın Program Sunucusu 2014 13.magazinci.com İnternet Medyası (En İyiler) Yılın Sosyal Sorumluluk Ödülü (Umut Evleri) 5.Quality Of Magazine Dergisi Ödülleri En Quality Tv Program Sunucusu 3.Kristal Fare Medya Ödülleri En İyi Kadın Programı (Esra Erol'la) 41.Magnum Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Sunucu 2016 2.Elele Avon Kadın Ödülleri Yılın Sosyal Sorumluluk Sahibi 16.Magazinci.com İnternet Medyası (En İyiler) Yılın Kadın Kuşak Programı (Esra Erol'da) MGD 22.Altın Objektif Ödülleri En İyi Kadın Sunucu 2020 Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödül Töreni En İyi Gündüz Kuşağı Programı (Esra Erol'da)

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