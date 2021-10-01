Esra Erol kimdir? Esra Erol kaç yaşında, aslen nerelidir? Esra Erol evli mi? Esra Erol kiminle evde?

AYANCIK, SİNOP (Haberler.com) - ATV'nin sevilen programı " Esra Erol'da" güzel sunucusu Esra Erol son dönemde en araştırılan isim oldu. Vatandaşlar güzel sunucu hakkında internette en çok "Esra Erol kimdir? ATV Esra Erol kaç yaşında, aslen nerelidir? Esra Erol evli mi? Esra Erol boyu kaç? Esra Erol Instagram adresi nedir?" soruları araştırılmakta. Esra Erol ile ilgili detaylar haberimizde.

ESRA EROL KİMDİR?

Esra Erol, 12 mayıs 1982 tarihinde İstanbul Eyüp'de doğdu.

5 kız çocuğun ortancasıdır. Aslen Sinop Ayancık'lı bir ailenin çocuğudur. Adı Seyfi ve polis olan babasının tayin olduğu Kütahya'da İlk, orta ve lise öğrenimini tamamladı.

Kız lisesi Çini Seramik mezunudur. Açık Öğretim Fakültesi'nden mezun oldu. Maltepe Üniversitesi'nin diksiyon-spikerlik kurslarına katıldı. Sonra Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim aldı.

Beden Eğitimi öğretmeni olmayı planlarken televizyoncu oldu. Lise yıllarından beri yerel radyo ve televizyonlarda kendi hazırladığı programları sundu.

İki yıl üst üste Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Kelebek'i alarak en iyi sunucu ödülünü kazandı.

2010 yılında başlattığı sosyal sorumluluk projesi Umut Evi ile 6000 kadına ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi, projenin gelirini ise içeriğini program adayı kadınların olduğu Sessiz Kadınlar ve Kara Duvak kitabı ile elde etti. Programında engelli vatandaşlara desteğinden dolayı mavi kapak kampanyasıyla 1000'in üstünde akülü sandalye dağıttı.

2 Temmuz 2010 tarihinde Ali Özbir ile evlenen Esra Erol iki çocuk annesidir.

ESRA EROL'UN KARİYERİ

Siemens Mobile Kuşak - Sunucu (Teknoloji TV) 2003

Turkuaz (Kanal D) 2005 - 2007

Dest-i İzdivaç: (Flash TV) 2007

Esra Erol'la İzdivaç (Star TV) 2008

Esra Erol'la (Fox TV) 2013 - 2014

Esra Erol'da (ATV) 2015 - 2017

Oyunculuk deneyimi :

Kalp Gözü - TV Dizisi (Kanal 7) 2004

Başkan (TV Filmi) 2005

Tuzak (Banu) - TV Dizisi 2005

Kanal-İ-Zasyon (Konuk Oyuncu) - Sinema Filmi 2009

Kamerayla İzdivaç - Sinema Filmi 2010

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