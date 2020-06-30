Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
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Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın çocuk sevincine sosyal medyadan gelen çirkin paylaşımlara siyasilerden sert tepkiler geldi. Twitter hesaplarından açıklama çok sayıda siyasi isim, Bakan Albayrak ve ailesine destek mesajı verdi.

30.06.2020 21:13 | Son Güncelleme: 30.06.2020 21:24

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik sosyal medyadaki çirkin paylaşıma tepki yağdı. Hemen hemen her siyasi parti ve sosyal kesimden bu ahlâk dışı twite karşı ağır eleştiriler geldi. Siyasi parti temsilcileri kadın ve aile kurumunu da rencide eden bu paylaşımı açık ve net ifadelerle kınadı. Paylaşımı yapan şahsın gözaltındaki işlemleri ise devam ediyor.

İŞTE SİYASİLERDEN GELEN O TEPKİLER

İbrahim Kalın: Esra Albayrak hanımefendiye yönelik paylaşımda bulunan kişinin "bel hum adall" olduğu aşikardır ve bu alçaklığı, kamu vicdanında ve hukuk önünde cezasız kalmayacaktır. Bu sefil ve karanlık zihniyeti lanetliyorum.

Dr. Betül Sayan Kaya: İnsanlığınız, haysiyetiniz, insafınız nerede? Yeni doğmuş bir bebek ve lohusa annesine böyle aşağılıkça saldırmak nasıl bir ahlaksızlıktır? Milletimizi, Esra Albayrak Hanımefendi'ye yapılan ahlaksızlığa karşı sesini yükseltmeye davet ediyorum.

Meral Akşener: Siyasete eşlerin, çocukların, torunların özne yapılması ayıptır, ahlaksızlıktır. Böyle siyaset olmaz, böyle insanlık olmaz. Esra Hanım'ı yeniden anne olmasından ötürü tebrik ediyorum. Allah kendisine, vatanına milletine hayırlı bir evlat yetiştirmeyi nasip etsin.

Mevlüt Çavuşoğlu: Yeni doğmuş masum yavruya, anne ve babasına uzanan galiz dillerin, vicdansız saldırıların bu toplumda yeri yoktur, olamaz! Bunu ancak insanlıktan nasibini alamayanlar yapar.

Fahrettin Altun: İkiyüzlülüğü ve ahlaksızlığı zihniyetlerinin bir parçası haline getirenlere karşı biz hakikatin ve ahlakın tarafı olmayı sürdüreceğiz. Kimse hakarete uğramasın, kimsenin izzeti hedef alınmasın diye daha çok mücadele edeceğiz.

"ANNE VE BABALAR SADECE TEBRİK EDİLİR"

Faik Öztrak: Esra ve Berat Albayrak çiftini yeni dünyaya gelen bebekleri için kutluyoruz. Allah evlatlarını analı, babalı büyütsün. Bu ülkenin örf ve adetlerinde yeni doğan bebekler için anne ve babalar sadece tebrik edilir. Kötü söz asla söylenmez.

Mansur Yavaş: Kadınlara yönelik her türlü saldırının karşısında olacağımızı daha önce de belirtmiştik. Sayın Esra Erdoğan Albayrak'a yönelik ahlak dışı söylemleri ve çirkin ithamları kınıyorum. Allah evlatlarını güle güle büyütmeyi nasip etsin.

"YAPANI CEZALANDIRMALIYIZ"

Muharrem İnce: Sosyal medyada Esra Albayrak'a yönelik yapılan paylaşım ahlaksızlıktır. Bu tür paylaşımlar ister Başak Demirtaş'a yapılsın, ister Esra Albayrak'a yapılsın, kime yapılırsa yapılsın karşı çıkmalıyız, kınamalıyız, yapanı da cezalandırmalıyız.

Aykut Erdoğdu: Esra - Berat Albayrak çiftini yeni doğan bebekleri dolayısıyla tebrik ediyorum... Bir bebeğin dünyaya gelişi gibi duru bir olayın çirkinleştirilmeye çalışılmasını çürümüşlük olarak görüyorum...

Cemal Enginyurt: Berat Albayrak ve eşinin Hamza Salih evladı oldu,Allah analı babalı büyütsün. Ağzından lağım akanlar! Kanı bozuklar! Sapık ruhlular! Kindar hainler! Sifon çekilecek pislikler! @BeratAlbayrak hedef alarak,güya düşünce(!)belirtmişler. Şerefsizce yazanların hepsi beyinsizdir. Yazık

Ali Babacan: Esra Albayrak'a yeni doğmuş evladı üzerinden çirkin ifadelerde bulunanlar, hastalıklı bir zihniyetin ürünüdür. Daha önce de Başak Demirtaş'a benzeri yapılmıştı. Kadınlar, canınız istediği zaman hakaret edebileceğiniz, onurlarıyla oynayabileceğiniz varlıklar değildir.

Ahmet Davutoğlu: Sayın Esra Albayrak'a ve yeni doğan bebeğine yönelik sosyal medyada paylaşılan çirkin ifadeleri şiddetle kınıyorum. Her zaman söylediğimiz gibi kadın onuru ve aile kutsalımızdır, dokunulamaz. Esra Hanım'ı tebrik eder, bebeğe hayırlı ömür dilerim.

BİR DESTEK DE BAŞAK DEMİRTAŞ'TAN

Başak Demirtaş: Esra Albayrak'a yönelik çirkin ifadeler sarf edilmesini kınıyorum. Kadınlara yönelik bu saldırganlığa karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. Esra Hanım'ın yeni çocuğunun doğumunu da tebrik ediyorum. Allah analı babalı büyütsün. Demokrasinin ve barışın olduğu bir ülkede yaşasın.

Ece Üner: C. Meriç'in "Türkiye'de sağcı solcu ilerici gerici yoktur namuslu ve namussuz insanlar vardır"sözünü söylediğimde linç yemiştim.Hatırlatıyorum!Bir siyasetçiyi sevmeyebilirsiniz ama onun karısına dil uzatmak namussuzluktur! Bu, Başak Demirtaş için de Esra Albayrak için de geçerli!

Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi

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