Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 163. bölüm fragmanı yayımlandı mı? EDHO 162. bölüm izle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 162. bölüm ile Salı akşamı ekrana geldi. Tufan ile işbirliği yapan Hızır, Altan'ın sonunu getirmiştir. Şimdi sıra Nasuh ve Feyyaz'dadır. Nasuh, Çakırbeyliler'e karşı Kepeliler ile anlaşsa da, Feyyaz masadaki diğer ailelerle güç birliği yapmıştır. Ancak tüm girişimlerine rağmen Feyyaz'ın hainliği ortaya çıkar.

EDHO 163. bölüm fragmanı yayımlandı mı? EDHO son bölümde neler oldu? Hızır'ın düşmanları git gide en yakınları arasından çıkar. Feyyaz'dan şüphelenen Çakırbeyliler, şüphelerinde haklı çıkar. Diğer yandan anne ve babasının hayatıyla sınanan Hızır Ali ise tüm hıncını Alparslan'dan çıkarır. Altan'ın yanı sıra Feyyaz ve Nasuh'dan da kurtulmak için Hızır ve beraberindeki Çakırbeyliler harekete geçer. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hakkında detaylı bilgi haberimizde.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle...

EDHO 163. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Çakırbeyliler, masadaki düşmanlarına karşı dur durak bilmeden mücadele ederken, Tufan ile yapılan işbirliği işe yaramıştır. Salı akşamları ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 162. bölüm yayımlandı. Heyecanla beklenen EDHO 163. bölüm fragmanı ise henüz paylaşılmadı. Yeni bölüm fragmnanı yayımlandığı anda haberimizden takip edebilirsiniz.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tufan ile Hızır'ın işbirliği işe yaramış Altan'dan kurtulmuşlardır. Hızır'ın en yakınlarıyla dahi paylaşmadığı gizli planı, anne ve babasının ölüm korkusunu yaşamış olan Hızır Ali'yi çok sinirlendirir. Ona güvenilmediğini ve bir teste tabii tutulduğunu düşünen Hızır Ali, bu durumdan Alparslan'ı sorumlu tutacak ve tüm öfkesini ona yansıtacaktır.

Altan'dan sonra sıra Nasuh ve onunla birlikte hareket eden Feyyaz'a gelir. Nasuh elini kuvvetlendirmek için paralarını dolaylı yoldan da olsa kaptırdığı Kepelilerle işbirliği içine girmek için kolları sıvar. O paralar karşılığında Çakırbeylilere karşı birlikte savaşacaklardır. Feyyaz ise masada ikili oynamaya devam etmektedir. Anlaşmaya oturduğu diğer masanın güçlü bir isminden, etrafındaki aileler de dahil olmak üzere Çakırbeylilerin bitirileceği sözünü alır. Öngörüleriyle hareket eden Alparslan, risk altındaki herkesi bir an önce güvenli bir alana göndermek ister. Bu kararın nedeni ise çok geçmeden acı bir şekilde anlaşılacaktır.

Diğer yandan Feyyaz'ı Tipi ve Rafet izlemeye almıştır. Nasuh'la olan görüşmesi sonrasında kıskıvrak yakalanarak, onunla ilgili son kararı verecek olan Hızır'a teslim edilir. Feyyaz hain olduğunu inkar ederek durumu düzeltebileceğini düşünecek ve oğlunun ölümü pahasına gerçekleri söylemeyecektir.