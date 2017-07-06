Eskişehirspor Kongresi Yine Ertelendi

ESKİŞEHİRSPOR'un bugün yapılan olağanüstü kongresinde yönetime yine talip çıkmadı. Divan kurulu, kongreyi 13 Temmuz'a erteledi.



Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeki Eskişehirspor'un 55'inci genel kuruluna Odunpazarı Belediye Başkanı CHP'li Kazım Kurt ile üyeler katıldı. Divan başkanlığını Aydın Begiter'in, divan üyeliğini de Süleyman Ekşi, İsmet Ertuğrul, Ferit Alp Doğan ve Kaya Bilge'nin yaptığı kongrede yönetim için liste veren olmadı. Eskişehirspor taraftarları aday çıkmaması üzerine divana 52 imzalı bir önerge verdi. Önergede "Yönetim kuruluna ve diğer kurullara aday çıkmaması, kulübümüzün başka sıkıntılar yaşamaması ve bu sebeple ilerleyen günlerde şanlı tarihimize yakışmayan sebepler oluşmaması için mevcut divana yetki verilerek olağanüstü genel kurulumuzun divanın belirleyeceği tarihe alınması hususunda gereğini arz ederiz" denildi.



Divan Başkanı Aydın Begiter örgeyi oylamaya sunup kabul edilmesini ardından Eskişehirspor Olağanüstü Kongresini 13 Temmuz'a erteledi. Kongre 13 Temmuz Perşembe günü saat 17.30'da yine Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yapılacak.



Eskişehirspor'un olağanüstü kongresi geçen 24 Haziran'da çoğunluk sağlanamadığı için, 1 Temmuz'da da yönetime aday çıkmaması nedeniyle bugüne ertelenmişti.



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