Eskişehir'e araçla giriş öncesi 18 noktada denetim
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Eskişehir'e araçla giriş öncesi 18 noktada denetim

Eskişehir'e araçla giriş öncesi 18 noktada denetim
07.05.2020 13:47 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:47

Vali Özdemir Çakacak, Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında, Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Eskişehir-Kütahya ve Eskişehir-Bursa karayolu il sınırlarında bulunan uygulama noktalarında yapılan kontrolleri denetledi.

Vali Özdemir Çakacak, Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında, Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Eskişehir-Kütahya ve Eskişehir-Bursa karayolu il sınırlarında bulunan uygulama noktalarında yapılan kontrolleri denetledi.

Yapılan çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi alan Vali Çakacak, denetimden geçen sürücüleri uyardı. Vali Çakacak, bu hassas dönemde vatandaşlarımızın kişisel hijyen tedbirlerini almalarının ve alınan tedbirlere uymalarının gerekli olduğunu, ayrıca zorunlu olmadıkça kimsenin dışarıya çıkmaması gerektiğini belirtti.

Vali Çakacak yaptığı açıklamada; Covid-19 tedbirleri kapsamında, Eskişehir'in giriş ve çıkışlarındaki kısıtlamaların 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 24.00 itibariyle 15 gün uzatıldığını hatırlattı. İlimize giriş-çıkış yapılan 18 noktada kontrollerin yapıldığını belirten Vali Çakacak, "Şehirlerarası seyahat eden özel araçların ilimiz girişlerinde durdurularak kontrolleri yapılmaktadır. Eskişehir'e diğer illerden gelen araçlar 18 noktada durdurulmakta ve sağlık ekiplerimiz tarafından önce sağlık kontrollerinden geçirilmektedir. Başka illerden buraya ikametlerine gelen vatandaşların iletişim bilgileri alınıyor ve ilçe kaymakamlıklarımız vasıtasıyla bunların takibi yapılıyor" diye konuştu.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 170'üncü maddesine göre, trafik güvenliğinin sağlanabilmesi ve devam ettirilebilmesi amacıyla, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de her yıl mayıs ayının ilk cumartesi günü "Karayolu Trafik Güvenliği Günü" ve bu günü takip eden haftanın ise "Karayolu Trafik Haftası" olarak kutlandığına dikkat çeken Vali Çakacak, "İlimizde karayolları trafik güvenliğiyle ilgili olarak trafik ekiplerimiz şehrin genelinde yapmış oldukları uygulamalar ve denetimlerle gece gündüz demeden trafik düzenini ve emniyetini sağlayarak kazaların önlenmesine çalışmaktadırlar. Trafik sorununun çözülmesinde tatmin edici sonuçlar alınabilmesi yalnızca bu işten sorumlu kurum ve kuruluşların gayretleri ile varılabilecek bir hedef değildir. Yollarımızın kalitesinin daha da artmasının yanında, insanlarımızın bilinçlenmesi ve trafik kurallarına uymada gösterecekleri hassasiyet ve dikkatle daha da hızlı netice alacağız. Bu noktada herkesin, trafik kurallarına uymanın kendisinin ve başkalarının güvenliği için şart olduğunu bilmesi ve buna inanması gerekmektedir." şeklinde konuştu.

Uygulama Noktasındaki denetimlere İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen de katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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