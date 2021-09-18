Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelik annesiyle fotoğrafını paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı: Anne değil, abla gibi - Haberler Magazin
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Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelik annesiyle fotoğrafını paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı: Anne değil, abla gibi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Eski Survivor yarışmacısı oyuncusu Öykü Çelik, sosyal medya hesabından annesiyle bir fotoğrafını paylaştı. Oyuncunun adeta ablası gibi duran annesini gören takipçileri "Annesine bak kızına al" yorumunu yaptı.

Survivor 2021'den sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen 34 yaşındaki oyuncu Öykü Çelik, son olarak annesiyle bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

"GÜZELLİĞİNİ ANNEDEN ALMIŞSIN"

Instagram'da 496 bin takipçisi bulunan Öykü Çelik, annesiyle bir pozunu paylaşarak "Annem. Benziyor muyuz?" notunu yazdı. Çelik'in annesini gören takipçileri ise şaşkınlığını gizleyemedi. İkilinin birbirine olan benzerliğinin yanı sıra annenin bu kadar genç olmasına dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları, "Anne değil abla gibi", "Güzelliğini anneden almışsın" ve "Güzel annenin güzel kızı" yorumları yaptı.

Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelik annesiyle fotoğrafını paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı: Anne değil, abla gibi

İLİŞKİSİ BİR DARGIN BİR BARIŞIK GİDİYOR

Güzel oyuncu Öykü Çelik, geçtiğimiz aylarda iş insanı İsmail Berdan'ın evlilik teklifini kabul etmiş ve düğün hazırlıklarına başlamıştı. Ancak çift kısa bir süre sonra ortak bir kararla ilişkilerini bitirdiklerini söylemişti. Ayrılığa da dayanamayan ikili, kısa bir süre sonra barışmıştı.

Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelik annesiyle fotoğrafını paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı: Anne değil, abla gibi

Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelik annesiyle fotoğrafını paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı: Anne değil, abla gibi

Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelik annesiyle fotoğrafını paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı: Anne değil, abla gibi

Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelik annesiyle fotoğrafını paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı: Anne değil, abla gibi

Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelik annesiyle fotoğrafını paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı: Anne değil, abla gibi
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Ecem Altan
Ecem Altan
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Haber: Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelik annesiyle fotoğrafını paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı: Anne değil, abla gibi - Haberler Magazin
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