Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelik annesiyle fotoğrafını paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı: Anne değil, abla gibi

Survivor 2021'den sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen 34 yaşındaki oyuncu Öykü Çelik, son olarak annesiyle bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

"GÜZELLİĞİNİ ANNEDEN ALMIŞSIN"

Instagram'da 496 bin takipçisi bulunan Öykü Çelik, annesiyle bir pozunu paylaşarak "Annem. Benziyor muyuz?" notunu yazdı. Çelik'in annesini gören takipçileri ise şaşkınlığını gizleyemedi. İkilinin birbirine olan benzerliğinin yanı sıra annenin bu kadar genç olmasına dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları, "Anne değil abla gibi", "Güzelliğini anneden almışsın" ve "Güzel annenin güzel kızı" yorumları yaptı.

İLİŞKİSİ BİR DARGIN BİR BARIŞIK GİDİYOR

Güzel oyuncu Öykü Çelik, geçtiğimiz aylarda iş insanı İsmail Berdan'ın evlilik teklifini kabul etmiş ve düğün hazırlıklarına başlamıştı. Ancak çift kısa bir süre sonra ortak bir kararla ilişkilerini bitirdiklerini söylemişti. Ayrılığa da dayanamayan ikili, kısa bir süre sonra barışmıştı.

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