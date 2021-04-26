Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yaydığı öne sürülen sanık: 18'den büyük sanıyordum
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Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yaydığı öne sürülen sanık: 18'den büyük sanıyordum

Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yaydığı öne sürülen sanık: 18'den büyük sanıyordum
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, üniversite öğrencisi N.P.'nin (18) uygunsuz görüntülerini cep telefonu kamerasıyla kaydederek, sosyal medyadan yaydığı iddia edilen eski erkek arkadaşı H.G. (23) ve yardım ettiği öne sürülen M.K. (24), hakim karşısına çıktı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, üniversite öğrencisi N.P.'nin (18) uygunsuz görüntülerini cep telefonu kamerasıyla kaydederek, sosyal medyadan yaydığı iddia edilen eski erkek arkadaşı H.G. (23) ve yardım ettiği öne sürülen M.K. (24), hakim karşısına çıktı. Mahkemede söz alan tutuksuz sanıklardan H.G., "Ben kesinlikle videoları kimseyle paylaşmadım. O dönem yaşının 18'den büyük olduğunu sanıyordum" dedi. 

Üniversite öğrencisi N.P., eski erkek arkadaşı H.G.'nin uygunsuz görüntülerini cep telefonu kamerasıyla gizlice çekerek, şantaj yaptığı ve ardından sosyal medya hesabından yayınladığı iddiasıyla geçen yılın Haziran ayında savcılığa suç duyurusunda bulundu. H.G. hakkında, Mersin 21'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'müstehcenlik' suçundan dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına, askerlik görevini yerine getiren H.G. katılmadı. Görüntüleri yaymasında yardımcı olduğu iddia edilen M.K.'nin ikinci duruşmada hazır edilmesine karar verilip, duruşma ertelendi.

'BİRDEN FAZLA VİDEO ÇEKTİM'Davanın ikinci duruşmasına ise tutuksuz sanıklar H.G. ve M.K.'nin yanı sıra tanık olarak N.P.'nin annesi A.T. ile taraf avukatlar katıldı. Duruşmada söz verilen sanık H.G., söz konusu görüntüleri N.P.'nin rızası ile çektiğini öne sürerek, "Videoyu kendisine göndermemi istedi. Ben de gönderdim daha sonra telefonumdan sildim. Bu şekilde videoları birden fazla çektim ardından aramız bozuldu, ayrılmak istedim. Bana olan davranışları değişti, köyüme gelerek, bıçakla saldırdı. Ben kesinlikle videoları kimseyle paylaşmadım. O dönem yaşının 18'den büyük olduğunu sanıyordum" dedi.Duruşmada M.K. ise "Yaklaşık 2 yıl önce adını bilmediğim, tanımadığım birisi tarafından WhatsApp uygulaması üzerinden N.P.'nin çıplak fotoğrafı bana gönderildi. Gönderen kişi bana 'Senin arkadaşın da böyle çıktı, dikkatli ol' diye mesaj gönderdi. Ben mesajları sildim ancak otomatik olarak fotoğraflar galeriye kaydoluyormuş. Telefondaki sorunlar nedeniyle fotoğrafları hafıza kartına kopyalamıştım, o da arada kaybolmuş. H.G., N.P. ile ilgili deliller aradığını söyledi. Ben de galeri kontrol edince o fotoğrafları bulup verdim. Ben delil olarak kullanması için bir tane fotoğraf verdim" diye konuştu.'BİRLİKTE OLMAZSAN AİLENE SÖYLERİM' DEMİŞDavada tanık olarak dinlenen N.P.'nin annesi A.T. ise "Kızım bir gece evde sanıklarla telefonla görüntülü olarak tartışıyordu. H.G.'nin kızıma 'Eğer benimle birlikte olmazsan senin bütün görüntülerini ve fotoğraflarını ailene söylerim' diyordu. Olaydan sonra kızım içine kapandı. Benimle bile konuşmuyordu. Psikolojisi bozuldu" dedi.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Mahkeme ayrıca N.P.'nin suçtan zarar gördüğüne kanaat getirerek, davaya katılma talebini kabul etti.


Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yaydığı öne sürülen sanık: 18'den büyük sanıyordum
Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yaydığı öne sürülen sanık: 18'den büyük sanıyordum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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