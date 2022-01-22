ESKİ SEVGİLİSİNİN DARBETTİĞİ MANKENİN DAVASINDA ADLİ TIP RAPORU ALINACAK

BEŞİKTAŞ'ta bir gece kulübünde eğlenmeye giden manken Gizem Akbaş'ı tekme ve yumruklarla darbettiği iddiasıyla 6 yıla kadar hapsi istenen eski sevgilisi Mücahit İsmail Ayta ile tehditle suçlanan arkadaşı Muhammed Emre Balcı'nın yargılanmasına başlandı. Sanık Ayta alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını söylerken, Gizem Akbaş, "Hiçbir şey demeden vurmaya başladı. Yere düştüğümde de dövmeye devam etti" dedi. Mahkeme, olaydan sonra burnunun kırıldığını söyleyen Akbaş'ın burnunda kırık olup olmadığı ve yüzünde sabit iz kalıp kalmadığının belirlenmesi için adli tıptan rapor alınmasına karar verdi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Mücahit İsmail Ayta ve Muhammed Emre Balcı ile şikayetçi Gizem Akbaş katıldılar.

"KORKTUĞUM İÇİN UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞTIM"

AVUKATI TUTUKLANMASINI TALEP ETTİ

ADLİ TIP KURUMUNDAN RAPOR ALDIRILACAK

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında 16 Temmuz 2021 akşamı gerçekleşti. Şüpheli Mücahit İsmail Ayta, eğlenmeye giden eski sevgilisi Gizem Akbaş'ı lavabodan çıkmasının ardından saldırarak yumruk ve tekmelerle darp etti. Mücahit İsmail Ayta'nın, Gizem Akbaş'ı darp ettiği anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Karakolda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Mücahit İsmail Ayta ise olayın kamuoyunda gündeme gelmesi sonrasında yeniden karakola çağırıldı. İfadesi alınan Ayta, çıkarıldığı hakimlikçe "Kasten yaralama" suçundan 22 Temmuz'da tutuklandı. Hazırlanan iddianamede, Gizem Akbaş'ın olay günü arkadaşıyla eğlenmeye gittiği, Mücahit İsmail Ayta'nın arkadaşı Muhammed Emre Balcı ile eğlence mekanına gittiği anlatıldı. Bir ara arkadaşıyla lavaboya giden şikayetçi Gizem Akbaş'ın arkadaşının çıkmasını beklerken sanıklar Mücahit İsmail Ayta ve Muhammed Emre Balcı'nın önünde durdukları, tehditkar bir tavır sergileyerek Akbaş'a gitmesini yoksa kötü şeyler olacağını" söyledikleri anlatıldı. Şikayetçi Gizem Akbaş'ın karşı çıkması üzerine şüpheli Mücahit İsmail Ayta'nın yüzüne yumruk attığı, yere fırlattığı ve saçından çekerek darp ettiği kaydedildi. İddianamede, Gizem Akbaş'ın basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte yaralandığı, şüpheli Ayta'nın "Seni öldüreceğim" diyerek tehdit ettiği de belirtildi. Sanık Mücahit İsmail Ayta hakkında "Birden fazla kişiyle birlikte tehdit" ve "Basit yaralama" suçlarından toplam 2 yıl 4 aydan 6 yıla kadar hapsi istenirken, sanık Muhammed Emre Balcı'nın ise "Birden fazla kişiyle birlikte tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edildi. Mahkeme, iddianameyi kabul kararıyla birlikte şikayetçiye yönelik kesin darp rapor alınmadığı gerekçesiyle 9 gün kalan tutuklu kalan Mücahit İsmail Ayta'nın tahliyesine karar verdi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri