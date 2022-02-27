Eski sevgilisi cinsiyet değiştirmişti! Manken Sevda Demirel'in son pozları nefes kesiyor

Türk magazin camiasının sansasyonel kadınları arasında yer alan ünlü manken Sevda Demirel, geçtiğimiz yıllarda Hande Ataizi'ne attığı tokat nedeniyle bir anda çok konuşulan isim haline gelmişti. Daha sonraki süreçte ortada gözükmeyen Demirel, cinsiyet değiştiren ve Doruk ismini alan Neslihan Doğrusöz ile aşk yaşaması nedeniyle yine gündeme geldi.

İLİŞKİLERİNİ NOKTALADILAR

Sevda Demirel ve Doruk Doğrusöz, 2 yıl önce evlilik kararı almalarından kısa bir süre sonra ilişkilerini noktalayarak hayranlarını şaşkınlık içerisinde bıraktı. O günden beri kameralardan uzak bir yaşamı tercih eden Demirel, son pozlarıyla gündeme geldi.

ŞİMDİLERDE YARIŞMAYA HAZIRLANIYOR

Birkaç sene önce silikonlarını çıkartıp çıkarılan silikonları da ekranda gösteren Sevda Demirel yine adından söz ettirmişti. Tekrar silikon taktıran ve kendini spora veren Sevda Demirel bir yarışmaya hazırlandığını açıkladı. Spordan fotoğraflar paylaşan Sevda Demirel'e "Yıllara meydan okuyorsun" yorumlarının yanında vücudunun fit olmasıyla ilgili de çok sayıda yorum yağdı.

İşte Demirel'in o pozları:

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