Eski milletvekili Lokman Ayva'dan aşı çağrısı
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Eski milletvekili Lokman Ayva'dan aşı çağrısı

Eski milletvekili Lokman Ayva'dan aşı çağrısı
Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Sağlık

AK Parti 22. Dönem Milletvekili ve TBMM'ye giren ilk görme engelli milletvekili olarak bilinen Lokman Ayva, koronavirüs salgınına karşı vatandaşları aşı olmaya çağırdı.

AK Parti 22. Dönem Milletvekili ve TBMM'ye giren ilk görme engelli milletvekili olarak bilinen Lokman Ayva, koronavirüs salgınına karşı vatandaşları aşı olmaya çağırdı.

Lokman Ayva, onursal genel başkanı olduğu Beyaz Ay Derneği Şubesi'ni ziyaret etmek  için Düzce'ye geldi. Ayva ziyareti sırasında son dönemde kan stoklarında düşüş yaşanan Kızılay'a kan bağışında bulundu. Kan bağışı son dönemde gündemde olan aşı kampanyaları hakkında açıklamalar yapan Ayva, vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Koronavirüsten kurtulmanın aşı olmaya bağlı olduğunu söyleyen Lokman Ayva, "Şu anda bilinen en yüksek koruyucu yöntem aşı. Bundan sonra dünyayı  değiştirmek için bir kere yaşıyor olmamız lazım. Bizim insanımız, gençlerimiz, yetişkinlerimiz çok kıymetliler. Biz aşı olursak, hastalanmazsak,  ailelerimiz mutlu olacak, okullar ve iş yerleri açılacak. Geçen 2 sene içinde çok insan acı çekti. Bunlardan kurtulmak bizim aşı olmamıza bağlı. Aşı olmayı hem kendimiz hem başkaları için dikkate almalıyız ve bu fırsatı kaçırmamalıyız. Çünkü bu iyi bir fırsat ve değerlendirmemiz gerekiyor. 'Aşı olmadan hayatımızı sorunsuz sürdürebiliriz'in garantisi yok. Dediğim gibi şu anda bilinen en garantili yöntem aşı olmak. Kendim oldum, olduğum için rahatlıkla tavsiye edebiliyorum. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere profesörler, bilim adamları başka bir alternatif olsaydı onu tercih ederlerdi. Şu anda tek alternatifimiz aşı olmak. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum" dedi. 

Eski milletvekili Lokman Ayva'dan aşı çağrısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz

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