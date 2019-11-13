Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu, Mümtaz Soysal'ın cenazesinde yan yana saf tuttu

13.11.2019 15:05 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:35

Hayatını kaybeden eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal son yolculuğuna uğurlandı. Siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldığı törende CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yeni parti kurma çalışmalarına tam gaz devam eden Ahmet Davutoğlu'nun yan yana saf tutması dikkat çekti.

SİYASET DÜNYASI CENAZEYE AKIN ETTİ

Cenaze törenine, Mümtaz Soysal'ın kızları Funda ve Defne Soysal, yeğeni Büyükelçi Engin Soysal ve yakınları ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Prof. Dr. İlber Ortaylı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile Mesut Yılmaz, eski Başbakan Yardımcılarından Murat Karayalçın, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, CHP'li Muharrem İnce, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, gazeteciler Fikret Bila, Hasan Cemal ve Sedat Ergin de katıldı.

İkili cenazede yan yana saf tuttu

ALKIŞLARLA UĞURLADILAR

Ayrıca aileden kızı Funda Soysal taziyeleri kabul etti. Soysal'ın tabutunu sırtlayan sevenleri onu son yolculuğuna alkışlarla uğurladı. 'Mümtaz Hoca'mız ölümsüzdür diye slogan atan yüzlerce kişi Soysal'a mezarlığa kadar eşlik etti. Soysal'ın cenazesi eşi Sevgi Soysal'ın kabrinin bulunduğu aile kabristanına Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

"DENİZLERİ ÇOK SEVERDİ, DENİZDE DE YOL YOKTUR"

Taziyeleri kabul ederken basın mensuplarına duygularını anlatan Soysal'ın kızı Funda Soysal, " Hepimizin başı sağolsun. Babam hayatı boyunca çok güzel mesajlar verdi. Çalışalım dimdik duralım babamın mesajı buydu. Babam çok güçlü iz bırakmış bir insan pusulamız denizleri de çok severdi. Denizde de yol yoktur ya özgürdü" diye konuştu.

"BİZE ANALİTİK DÜŞÜNMEYİ ÖĞRETTİ"

Soysal'dan çok şey öğrendiğini belirten Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Bize analitik düşünmeyi öğretti. Doğru düşünmeyi öğretti. Demokrasiyi, insan haklarını öğretti. Biz 1968 kuşağı olarak saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ceneze töreninden kareler;

Kaynak: İHA