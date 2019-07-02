Eski CIA Bilişim Uzmanı Snowden: Bitcoin Özgürlüğün Ta Kendisidir

Facebook'un kendi kripto parasını çıkartması konusunda birçok söylentinin olduğu bu dönemde birçok kişinin odak noktası Facebook olsa da gizlilik, merkezsizleştirme ve daha fazla konu hakkında tartışmalar oraya çıktı.

Özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte çok daha fazla duyduğumuz gizlilik kavramı, Bitcoin 2019 Konferansı'nda da önemli bir yerde bulunuyordu. Bu konu üzerine konferansa bağlanan Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı sırlarını açığa çıkaran Edward Snowden, Facebook'un Libra isimli projesinin aksine Bitcoin'in izin gerektirmeyen bir varlık olduğunu, bu sebeple tek 'ücretsiz' para olduğunu bildirdi.

Satoshi Nakamoto olarak bilinen Bitcoin'in gizemli kurucusu, 2009 yılındaki küresel ekonomik krizin ardından para sorununu çözmek için Bitcoin'i tasarlamıştı. Bitcoin ile ilgili endişelerin en başında, artırılamayan; üçüncü partilerin ve ekonomik aktörlerin ağın ya da işlemlerin kontrolünü alamayacağı bir sistem geliştirmek bulunuyordu.

İşlemleri onaylamak için kontrol partisine ihtiyaç duymayan Bitcoin ağı, izin gerektirmediği için Edward Snowden'ın sözleriyle "ücretsiz para" olarak karşımıza çıkıyor.

Snowden, internetin 'sunuyormuş gibi' yaptığı ifade özgürlüğüne de değindi. Snowden, bir kullanıcının başına gelebilecek en kötü şeyin, sitenin şartlarını ve koşullarını çiğnemesi sonucunda siteden uzaklaştırılması ya da yasaklanması olduğunu söyledi.

Snowden, sözlerinde "Gizliliğin, bize kendi özgürlüğümüzdeki gücü veren ajans" olduğunu da belirtti.

Bitcoin 2019 Konferansı'ndaki Snowden röportajına aşağıdan ulaşabilirsiniz.