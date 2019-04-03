Eski Başkanlar Önce Tatil Yapacak, Sonra Projeler Üretecek

İZMİR'de yerel seçimin ardından belediye başkanlığı koltukları el değiştirdi. Adı, ilçeyle özdeşleyen 15- 20 yıl başkanlık yapanlar görevlerini tamamlayarak aktif siyasetten çekildi. Eski belediye başkanlarının kimi emekliliğin tadını çıkaracak, yoğunluktan yapamadığı, hasret kaldığı hobilerine dönecek, projeleri üretip, kimi de mesleğini yaparak para kazanacak. Ancak çoğunun gündeminde önce uzun bir tatil planı var.

İzmir'de yerel seçimler sonrasında vatandaşlar, gelecek 5 yıllık süre için Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Tunç Soyer'i seçildi. 30 ilçenin 25'inde koltuklar el değiştirdi. İzmir'de 15 yıl süreyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Aziz Kocaoğlu, aktif siyaseti bıraktığını belirterek, bundan sonra yerelden kalkınma modelini tüm ülkeye yaymak için çalışacağını söyledi. Urla'da yaşayan Kocaoğlu, şöyle konuştu:

"Aktif siyaseti seçilebilecek konumlar için düşünmüyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı aktif siyasette çok önemli bir görevdi. Artık aktif siyaseti düşünmüyorum, ama bir birikimim yerelden kalkınma modelimiz var. Bu çok başarılı oldu. Bunu hem pratikte gerçekleştirdik, hem de teorisini yazdık. Bundan sonra becerebilirsem eğer, tabi ki gönüllülük esasına göre kendime kuracağım, küçük bir sekretaryayla bilim insanlarından alacağımız bilgilerle, İzmir'de yarattığımız modeli Türkiye için büyütmeyi istiyorum. Örneğin merkezi hükümetin ne yapması lazım? CHP'nin ne yapması lazım? Makro siyasette, tarımda ne yapmak lazım? Turizmde ne yapmak lazım? Bunları belirleyip projelendirmeyi düşünüyorum. Bunun yanında ben aynı zamanda iş insanıyım. Gerçi işleri çocuklar yürütüyor. Bize ihtiyaçları yok ama zaman zaman onlarla sohbet ediyoruz. Bundan sonra daha sık gitmeye çalışacağım."

AVRUPA TURUNA ÇIKACAK

Konak ilçesinde 5 yıl süreyle belediye başkanlığı yapan İzmir Barosu eski Başkanı avukat, CHP'li Sema Pekdaş, uzun süredir tatil yapamadığını vurgulayarak önce uzun bir tatille dinleneceğini söyledi. Emekli olup köşeye çekilmeyeceğini ifade eden Pekdaş, "Şimdi ilk işim dinlenmek, tatil yapmak olacak. Elbette. İş teklifleri var, avukatlık bürosu açmam için teşvikler var. Öncelikle objektif karar vermek için bütün alternatifleri değerlendirmek istiyorum. İstanbul'da gazetecilik yapan kızımın yanına uzun süredir gidemedim. Oraya gideceğim, hasret gidereceğim. Sonra Avrupa ülkelerini gezeceğim" dedi.

AKTİF SİYASETİN İÇİNDE OLACAK

Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevini Cemil Tugay'a bırakan CHP'li Hüseyin Mutlu Akpınar ise aktif siyaseti bırakmayacağına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Sonuçta ben partimin içerisinde yetişerek bu görevlere geldim. Benim için siyaset yaşamında en anlamlı 5 yıldı. Halka hizmet etmenin en yakın yeri yerel yönetimlerdir ve biz buralarda çok güzel işler yaptık. Sosyal politikalarda dünyanın dikkatini çekerek önemli hizmetler ürettik. Kişisel olarak kendi gelişimimde de yol kat ettim. Yüksel lisans yaptım, sonrasında vergi hukuku alanında doktora yaptım. Türkiye'de bir ilçe belediye başkanının kitap yazmadığı süreç içerisinde kitap yazdım. Düşüncelerimi okuyucularla paylaştım. Bundan sonraki süreçte yine aktif siyasetin içerisinde olacağım. Partimin hangi kademesinde görev düşerse, onu yerine getireceğim. Elbette yeni kitap denemelerim olabilir. Müzik hayatın anlamı, zaten fırsat buldukça da sahnelerde beni bateri çalarken görebilirsiniz."

HİBRİT OLMAYAN TOHUM EKECEK

Balçova'da 15 yıl belediye başkanlığı yapan CHP'li Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı YSK tarafından düşürülünce yerine eşi Fatma Çalkaya aday gösterildi ve kazandı. Mehmet Ali Çalkaya, tarımla uğraşacağını, hibrit olmayan tohum biriktirdiğini onları ekeceğini, üretici kooperatiflerine yardım edeceğini söyledi. Çiğli Belediye Başkanlığı'nı Utku Gümrükçü'ye bırakan Hasan Arslan, "İş insanıyım. Ticari işlerimiz var. Elbette onları yapacağım. Ancak 35 yıldır siyasetin içerisindeyim. Yine siyasetten kopacak tarafımız yok. Siyaset bizden ayrı düşünülemez. Siyasetten kopamayız" dedi. Kemalpaşa Belediye Başkanlığı'na aday olan, ancak seçilemeyen Ak Partili Arif Uğurli, Torbalı'daki mobilya fabrikasının başına geçecek. Bergama Belediye Başkanlığı'nı bırakan CHP'li Mehmet Gönenç, benzin istasyonunu yönetecek.

HAYVANLARA DAHA ÇOK ZAMAN AYIRACAK

Gaziemir Belediye Başkanlığı'nı bırakan CHP'li Halil İbrahim Şenol, belediyeyi makam odasında kedisi 'Çiko', su kaplumbağası 'Tekila', papağanları 'Koko' ve 'İsyan' la birlikte yönetti. Belediyenin çatısında da 60 taklacı güvencin besledi. Hayvan dostu başkan, yeni hayatında hayvanlara daha çok zaman ayıracağını, torununu seveceğini söyledi.

'MENEMEN BELEDİYESİ'Nİ TAKİP EDECEĞİM'

Menemen ilçesinde 20 yıl belediye başkanlığı yapan Tahir Şahin, görevi aynı partiden Serdar Aksoy'a devretti. Şahin, "20 yıl burada Menemen'de hizmet etmek kolay değildi. Kimsenin burnunun kanamasına izin vermedim. Bunu yapmak her babayiğidin harcı değildi. Bu görevde ayrım yapmadım. Herkese eşit davrandım, herkesi kucakladım. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Bir yolu üç gün sonra yaparsınız, ama birlik beraberlik yaratamazsınınız. Biz birlik beraberlik sağladık. Benden sonra gelecek olan arkadaşımız da hizmeti üç gün sonra beş gün sonra yapabilir. Benden daha çok hizmet yapabilir. Ama önce birliği, beraberliği, kardeşliği benim 20 yıl yaptığım gibi korumasını temenni ederim. Gelecekte siyaset yaparım, yapmam bunu konuşmak için erken. Kendi ticaret işlerimi yapacağım. Ancak şunu söyleyeyim, Menemen Belediyesi'nin çalışmalarını takip edeceğim bunu bırakmayacağım. Herkesin de bunu bilmesini isterim" dedi.

'AĞIZ TADIYLA ÜZÜLEMEDİM BİLE'

Menderes Belediye Başkanlığı'nı bırakan Ak Partili Bülent Soylu, aile şirketine döneceğini belirterek, "Bizimle yol yürümüş insanları teselli ediyorum. Seçim sonucuna ağız tadıyla üzülemedim bile. Seçmenlerimizi teselli ediyoruz, sürekli insanların içindeyiz. Bir süre kafamızı dinleyelim, büyüklerimizle konuşacağım, sonra kendimize bir yol çizeceğiz" diye konuştu. Çeşme Belediye Başkanlığı'nı bırakan CHP'li Muhittin Dalgıç, "Biz siyaseti bırakmadık, devam ediyoruz. Partimin içinde tekrar mücadele vermeyi sürdüreceğim" dedi. Foça Belediye Başkanlığı'nı bırakan CHP'li Gökhan Demirağ da tatil yapacağını belirtti. Bornova Belediye Başkanlığı'nı bırakan CHP'li Olgun Atila, mimarlık yapmayı sürdürecek. Buca Belediye Başkanlığı'nı bırakan CHP'li Levent Piriştina ise eğlence sektöründe işletmecilik yapacak.

- İzmir

Kaynak: DHA