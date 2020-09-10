Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in halefi yoğun bakımdayken yaptığı paylaşım tepki çekti
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Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in halefi yoğun bakımdayken yaptığı paylaşım tepki çekti

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, halefi Muhittin Böcek koronavirüs nedeniyle yoğun bakımdayken hizmet kıyaslamasının yer aldığı bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımın tepki çekmesi üzerine Türel, Böcek için "geçmiş olsun" dileklerini iletti ve açıklama yaptı.

10.09.2020 10:28 | Son Güncelleme: 10.09.2020 10:46

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Kovid-19 nedeniyle yatırıldığı hastanenin yoğun bakım servisindeki tedavisi sürerken, önceki dönem belediye başkanlığı yapan Menderes Türel'in Antalya paylaşımı sosyal medyada tepki gördü. Türel, kendisinden önceki dönem ile başkanlığı döneminde yaptığı hizmetleri karşılaştıran bir tweet paylaştı. Türel'in bu paylaşımına altına sosyal medya kullanıcıları Böcek'in tedavi gördüğü hatırlattı ve tepki gösterdi.Bunun üzerine bir açıklama yapan bir önceki başkan "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

MENDERES TÜREL'İN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMI

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in halefi yoğun bakımdayken yaptığı paylaşım tepki çekti

TEPKİLERİN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medyadaki tepkilerin ardından açıklama yapan Türel, "Sayın Böcek'e bir kez daha Allah'tan acil şifalar diliyorum" notunu düştüğü paylaşımında şu açıklamayı yaptı:

"Kimse Muhittin Böcek'in sağlık sorunları üzerinden siyaset yapmasın. Bu yaklaşım Sayın Böcek'e yapılan en büyük haksızlıktır. Sosyal medyada Sayın Böcek ile hiç ilgisi olmayan eski ve yeni fotoğrafların gündem olduğu bir kampanyada Antalya'yı hatırlatmayı çarpıtmak, hizmet üretemeyen siyasi sapkınların marifetidir.

Muhittin Böcek'e ilk geçmiş olsun temennisinde bulunan bir kişi olarak bir kez daha kendisine Allah'tan şifa diliyorum. Böcek'in sağlık sorunlarını siyasete alet edenleri de sağduyuya davet ediyorum."

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in halefi yoğun bakımdayken yaptığı paylaşım tepki çekti
Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in halefi yoğun bakımdayken yaptığı paylaşım tepki çekti

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