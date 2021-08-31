Eşinin kalçasını yemek istedi
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Eşinin kalçasını yemek istedi

Eşinin kalçasını yemek istedi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

2000 yılında Dünya Güzeli unvanını kazanan Priyanka Chopra, 2018 yılında Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Nick Jonas ile evlenmişti. Priyanka Chopra, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını güldürdü.

Hintli sinema oyuncusu ve şarkıcısı Priyanka Chopra, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla hayranlarını güldürdü. Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Nick Jonas ile evli olan yıldız isim 2000 yılında Dünya Güzeli ünvanını kazanmıştı.

Yeni dizisi Citadel'in çekimleri için Londra'da bulunan güzel isim, bir süredir turne için ABD'de olan kocasından ayrı kalmıştı. Geçtiğimiz günlerde Londra'da buluşan çift, Instagram hesabından bol bol paylaşım yapıyor. Çiftin son paylaşımı hayranlarını güldürdü. Nick Jonas'ın eşi Priyanka Chopra'nın kalçasında çatal bıçakla verdiği poz, Instagram'ın dikkat çeken paylaşımlarından biri oldu. Priyanka Chopra, o anları "Atıştırmalık" notuyla paylaşırken, eşi Nick Jonas ise fotoğrafın altına "lezzetli" yorumunda bulundu. Ünlü çiftin paylaşımı çok kısa sürede 3 milyondan fazla beğeni aldı.

Eşinin kalçasını yemek istedi
Eşinin kalçasını yemek istedi

Kaynak: Snob Magazin

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