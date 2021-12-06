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Eşini öldüren şahıs intihara teşebbüs etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Eşini öldüren şahıs intihara teşebbüs etti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde eşini silahla vurarak öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden şahıs, ağır yaralandı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde eşini silahla vurarak öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden şahıs, ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beyazşehir Mahallesi 825. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, İ.Ç. (60) ile eşi Zehra Çakır (39) arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ç., üzerinde bulunan tabanca ile eşi Zehra Çakır'a ateş ettikten sonra kendisini vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde Zehra Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan İ.Ç. de ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Eşini öldüren şahıs intihara teşebbüs etti

Eşini öldüren şahıs intihara teşebbüs etti

Eşini öldüren şahıs intihara teşebbüs etti

Eşini öldüren şahıs intihara teşebbüs etti

Eşini öldüren şahıs intihara teşebbüs etti

Eşini öldüren şahıs intihara teşebbüs etti

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