Eşini öldürdükten sonra baldızına gidip, kahvaltı yapmış
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Eşini öldürdükten sonra baldızına gidip, kahvaltı yapmış

MERSİN'de, evde tartıştığı 6 çocuğunun annesi Emine Demir'i (39) bıçaklayarak öldüren Habip Demir'in (43) yargılanmasına devam edildi.

Eşini öldürdükten sonra baldızına gidip, kahvaltı yapmış
14.07.2020 14:55 | Son Güncelleme: 14.07.2020 14:58

MERSİN'de, evde tartıştığı 6 çocuğunun annesi Emine Demir'i (39) bıçaklayarak öldüren Habip Demir'in (43) yargılanmasına devam edildi. Emine Demir'in kız kardeşi Fatma Zirek, katil zanlısının ablasını öldürdükten sonra evine gelip, kahvaltı yaptığını belirterek, "Artık ablamla ilişkilerinin bittiğini, boşanacağını sonra ablamı öldüreceğini söyledi. Ancak zaten ablamı öldürdükten sonra bize gelmiş" dedi.

Olay, geçen 18 Aralık'ta Akdeniz ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi 5123 Sokak'taki apartmanın birinci katında meydana geldi. Evde Emine Demir ve eşi Habip Demir'in tartıştığını duyan komşuları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri zili çaldı, ancak açan olmayınca kapıyı kırıp içeri girdi. Emine Demir'i kanlar içinde bulan polis, kadına müdahale edip, sağlık ekibi çağırdı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde birçok yerinden bıçaklanan Emine Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Demir'in cenazesi toprağa verilirken, Adana'da yakalanan katil zanlısı Habip Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan dava açılan Habip Demir'in 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Habip Demir rahatsızlığı nedeniyle katılmazken, Emine Demir'in kız kardeşi Fatma Zirek ve taraf avukatları hazır bulundu.

ÖLDÜRÜP 'EVDE UYUYOR' DEMİŞDuruşmada söz verilen Fatma Zirek, katil zanlısının ablasını öldürdükten sonra evine kahvaltıya geldiğini söyledi. Olaydan 6 ay önce ablasının ailecek Mersin'e gelmesine vesile olduğunu kaydeden Zirek, "Ablamla konuştum ve onların Gaziantep'ten buraya gelmelerini sağladım. Zaten o günden sonra zanlı, buna vesile olduğum için bana sürekli husumet besledi. Ablamın herhangi bir başka bir erkek ile ilişkisi kesinlikle olmamıştır. Zanlının isim verdiği kişi benim iş yerimde çalışmakta ve ablamla hiçbir bağı bulunmamaktadır. Şahıs o kadar kıskanç bir insan ki oğlunu bile eşinden kıskanıyordu. Olay günüde ablamı öldürdükten sonra bize kahvaltıya geldi. Ben ablamın işte olduğunu biliyordum ama bize rahatsız olduğunu, evde uyuduğunu söyledi. Yaklaşık 2 saat bizde kaldı ve sürekli bizimle tartıştı. Artık ablamla ilişkilerinin bittiğini, boşanacağını sonra ablamı öldüreceğini söyledi. Ancak zaten ablamı öldürdükten sonra bize gelmiş. Ben işe gittikten sonra ablamın öldüğünü öğrendim. Şahısın en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.DURUŞMA ERTELENDİDemir ailesinin komşusu Şükran Y. ise, "Ben oturdukları süre zarfında hiçbir sorunlarını görmedim. Daha önce hiç tartıştıklarına da şahit olmadım. Emine ablanın herhangi bir erkekle görmedim, ilişkisinin olduğunu duymadım. Olay günü ben evde yoktum ama evde bulunan kardeşim herhangi bir ses duymadığını söyledi" dedi.Müşteki avukatları da sanığın suçu tasarlayarak ve planlı bir şekilde yaptığını belirterek, zanlının en ağır cezayı almasını talep etti. Savcı, sanığın 'akıl sağlığına' yönelik rapor alınmasını ve tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.  Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 9 Eylül 2020'e erteledi.KADINLARDAN DESTEK

Duruşma öncesi adliye önünde bir araya gelen çok sayıda kadın, kadına yönelik şiddete tepki gösterdi. Burada Kadın Platformu tarafından yapılan açıklamada, "Emine Demir 18 Aralık 2019 tarihinde evli olduğu erkek Habib Demir tarafından defalarca bıçaklanarak katledildi. Her zamanki gibi sanık ceza indirimi, ağır tahrik indirimi alabilmek için erkek yargıya seslenecek ve öldürdüğü, kendini savunma hakkı olmayan Emine Demir için kim bilir ne iddialarda bulunacak. Biz Emine Demir için buradayız" denildi. Açıklamaya Emine Demir'in oğlu Nurullah Demir ile kardeşi Fatma Zirek de katıldı.


Kaynak: DHA

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