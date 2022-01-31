Eşini balkondan attı, 10 yıl ceza alıp tahliye edildi

Olay, geçen yıl ağustos ayında Karacabey ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 Ağustos gecesi evine uyuşturucu kullanarak giden Emre A., bir çocuk annesi eşi Nuray A. ile kendisini aldattığı gerekçesiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Nuray A., eşinin kendisine zarar vermesinden korkup evde bulunan annesi Semra D.'nin (57) yattığı odaya gitti. Eşinin arkasından odaya giren Emre A., "Sen annenlerde değildin, neredeydin, beni aldatıyorsun, bu kişiyi söyle" diyerek tehdit etti. Şişe ile eşine vuran Emre A.,kadını zorla balkona götürdü. Nuray A., sigara içtiği sırada kucaklayan Emre A., balkondan attı. Arkasından aşağıya inen Emre A., yerde yatan Nuray A.'ya tekme atarak, 'Sen göreceksin' diyerek, tehdit etti. Eşinin, kayınvalidesinin ve kızının olaydan sonra şikayetçi olmasıyla Emre A., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mahkeme heyeti, tehdit suçundan beraatine karar verdiği sanık Emre A.'ya, 'eşini öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıl hapis cezası verdi. Sanığın yargılamadaki iyi halini dikkate alan mahkeme bu cezayı 10 yıl 10 aya indirip Emre A.'nın tahliyesini kararlaştırdı.