4 çocuğunu eve kapatıp işkence eden baba hakkındaki soruşturma 'basit yaralama'dan yürütülüyor Şanlıurfa'da eve kapattığı 4 çocuğunu sopa, kemer ve hortumla dövüp, eziyet eden baba hakkında 'basit yaralama' suçundan soruşturma yürütülüyor.

Şanlıurfa'da eşi ile 4 çocuğunu sopa, kemer ve hortumla dövdüğü iddiasıyla tutuklanan Ramazan Çakmak (37) hakkındaki savcılık soruşturmasının 'basit yaralama' suçundan yürütüldüğü ortaya çıktı. Anne ve çocuklarının avukatı Abdurrahman Ilık, soruşturmanın 'basit yaralama' suçundan yürütülmemesi gerektiğini söyleyerek, "Özellikle çocuğa eziyet var. Çocukların üzerinde bulunan darp izleri olayın hiç de basit olmadığını gösteriyor" dedi.

Şanlıurfa'da eşi Narin Çakmak ile 4 çocuğunu sopa, kemer ve hortumla dövüp, eziyet eden baba Ramazan Çakmak, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Baba Çakmak'ın polisteki ifadesinde eşi ile çocuklarını dövmediğini, hakimlikteki sorgusunda ise suçlamaları kabul ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Ramazan Çakmak, polisteki ifadesinde çocuklardaki yara izlerinin yeni aldığı ranzadan sürekli düşmeleri sonucu meydana geldiğini sürdü. Çakmak, hakimlikteki ifadesinde, "Çocuklarımı anneleri eve gelmediği için sinirlenerek, kemerle dövdüm. Üzerime atılı suçlamaları kabul ederim. Başka söyleyeceğim bir şey yoktur" dedi.

"DARP İZLERİ BASİT YARALAMA OLMADIĞINI GÖSTERİYOR"

Ailenin avukatı Abdurrahman Ilık ise çocuklarını sopa ve kemerle dövdüğünü kabul eden Ramazan Çakmak hakkında savcılık tarafından 'basit yaralama' suçundan soruşturma yürütüldüğünü ancak soruşturmanın 'kasten yaralama', 'eziyet' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Baba Çakmak'ın 'kasten yaralama' suçundan tutuklandığını kaydeden avukat Ilık, "Biz kamu ve toplum vicdanı rahat olsun diye şüphelinin en üst sınırdan ceza alması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunun için her türlü girişimde bulunacağız. Fakat savcılık soruşturmayı 'basit yaralama' suçundan yürütüyor. Ama bu olaydaki konu basit yaralama değil. Özellikle çocuğa eziyet var. Çocukların üzerinde bulunan darp izleri olayın hiç de basit olmadığını gösteriyor. Ayrıca çocukları hürriyetinden yoksun kılma durumu da var. Savcılığın bu konuda daha duyarlı olmasını istiyoruz. Kesinlikle basit bir olay değildir. Çocuklara sistemli olarak bir eziyet, işkence yapılmıştır" dedi.

"ÇOCUKLARIM İYİ OLACAK"

Anne Narin Çakmak ise çocukların durumunun bir nebze daha iyi olduğunu söyledi. Çocukların durumunun daha da iyiye gideceğini belirten anne Çakmak, "Kurumlardan destek bekliyoruz. Çocuklarıma psikolojik destek verilecek" diye konuştu.

Öte yandan Haliliye Belediyesi, çocuklara kıyafet ve oyuncak hediye etti.

Kaynak: DHA