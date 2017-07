Eşi Yorulmasın Diye Evine "Çöp Boru Hattı" Kurdu

Adanalı Bekir Sarı, çöp atmak için iki kat inip çıkan eşinin yorulmaması için evine, 'çöp boru hattı' kurdu. Mutfağın penceresine kadar uzanan borudan çöpleri aşağıdaki konteynere atan Serap Sarı, "Görenler gülümsüyor, çok olumlu tepkiler alıyoruz" dedi.



Karataş ilçesinde çiftçilik yapan Bekir Sarı (46) 22 yıl önce Serap Sarı (39) ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten bir kız bir de oğlu dünyaya gelen Bekir Sarı eşini çok sevdiği ve onun rahat etmesi için her türlü imkanı sağladı. 3 katlı evin 2'nci katında oturan Serap Sarı her gün en az iki defa çöp atmak için aşağı inmeye başladı. Sarı, eşinin sürekli iki kat aşağı inip çıkmaması için bir çözüm ararken 25 yıl önce izlediği "Evde tek başına" isimli filmdeki eve yapılan boru ile çöp atma sistemi aklına geldi. Bekir Sarı, sobacılık işiyle uğraşan arkadaşının yanına giderek yapacağı sistemi anlatıp çöp boru hattı kurmak için hareket geçti. 500 liralık sactan yapılan boru, ikinci kattaki evin penceresinde yerdeki konteynere kadar uzatıldı. Bu sayede Serap Sarı iki kat inip çıkmak zorunda kalmadan çöpü direkt mutfaktan borunun içine bırakmaya başladı. Boruya verilen eğim sayesinde bırakılan çöp konteynerin içine düşüyor.



"Eşimin rahatlığı için yaptım"



Bekir Sarı, bu sistemi 25 yıl önce bir filmde gördüğünü ve eşinin rahatlığı için yaptığını belirterek, "Hanım çöp atmaktan yorulup sen at falan deyince birden aklıma geldi. Biz çiftçiyiz tam iş güç zamanı çöp atmak için inip çıkıyoruz devamlı. Sen at ben atayım derken kendi kendime filmdeki gibi yapacağım dedim ve yaptım. Filmde gördüğüm sahnede 15 katlı bir binaydı ve çöpü atıyor borudan döne döne çöp kutusuna düştü 25 yıl olmuş ama aklımda kaldı. Bu filmden yola çıkarak ben de böyle bir sistem uyguladım eşim de bunu yapınca çok sevindi. Artık yorulmak yok buradan atıyor, hem birikmiyor ne varsa onu atıyor. Şuan bakıyorum apartmanlarda hala bu sistemi uygulamıyorlar. Bence bunun 30 sene önce yapılması gerekiyordu" dedi.



Yaptığı sistemin maliyetinin sadece 500 lira olduğuna dikkat çeken Sarı şöyle devam etti:



"Ben bu boruları bizim burada soba işi yapanlardan temin ettim. Buradaki tenekecilere de büktürdüm yani ben söyledim o yaptı sonrasında yapan kişi ben de evime yapacağım demeye başladı. Herkesin hoşuna gitti. Adana merkezde her apartmanın çöpü var bu sistemin yapılması lazım yani hanımlara büyük kolaylık her eve şart."



"Benim için çok büyük bir kolaylık"



Serap Sarı ise kendisi için bu sistemin çok büyük bir kolaylık olduğunu belirterek, "Eşime bu nedenle teşekkür ediyorum. Adana büyük bir şehir evde çöp olduğunda koku olur normalde ama öyle bir sorunumuz yok. Çıkan çöpü anında atıyorum kolaylıkla gidiyor. Eşim ilk söylediğinde olur mu acaba dedim eşim de ben yaptırırım çok güzel olacak dedi aynen de öyle oldu. Geçenlerde boyadı çok mutlu oldum. Gerçekten çok pratik bir şey bence, herkesin evine gerekli. Görenler gülümsüyor bu pratik fikir eşinizin aklına nereden geldi diyorlar ve çok olumlu tepkiler alıyoruz" diye konuştu. - ADANA