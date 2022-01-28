Eşi öldürülen Ece Erken, sosyal medyadan isyan etti: Katil Kadir Yasak, kim yataklık ediyorsa o da suçlu

İstanbul Bakırköy'de önceki gün saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

MAHMUTYAZICIOĞLU'NU VURAN KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu, olayla ilgisi oldukları gerekçesiyle 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 6 kişiden 2'si Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. İş yerinden temin edilen güvenlik kameralarının yapılan incelemesinde Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge isimli şahısların olay yerinde oldukları ve Kadir Yasak isimli şahsın ateşli silah kullanarak Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kasten öldürülmesine ve Murat Bilmez isimli şahsın kasten yaralanması olayını gerçekleştirdiği tespit edildi.

ECE ERKEN CENAZEDE GÜÇLÜKLE TESKİN EDİLDİ

Dün gece İstanbul'dan Rize'nin Fındıklı ilçesine getirilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, memleketinde toprağa verildi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesinin getirilmesinin ardından taziyeleri kabul etmek için kendilerine tahsis edilen Tuncer Ergüven Sosyal Tesisleri'nden eşi ünlü sunucu Ece Erken, eşinin tabutunun başına geçerek tabuta sarılıp gözyaşı dökerken, arkadaşları kendisini güçlükle teskin etti.

CENAZE SONRASI SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİ

Cenaze sonrası sosyal medyadan paylaşım yapan Ece Erken, "Katil! Kadir Yasak. Kim yataklık ediyorsa o da o kadar suçlu! Bu arada Cundalı Yeşilköy Balıkçısı'na 5 dakikalık mesafede olan International Acıbadem neden 00:20 de trafik de yokken 40 dakikada ambulans yolluyor! Sizin insana verdiğiniz değer bu mu?" şeklinde isyan etti.