Esaretin Bedeli konusu nedir? Esaretin Bedeli oyuncuları kimlerdir?

İngilizce adı "The Shawshank Redemption" olan film, Stephen King'in "Rita Hayworth ve Shawshank'in Kefareti" adlı romanından uyarlanmıştır. Frank Darabont'un senaryosunu yazdığı ve yönettiği, başrollerinde Tim Robbins ve Morgan Freeman'ın yer aldığı 1994 yapımı Amerikan dram filmi olan Esaretin Bedeli, gişe hasılatının bütçesini zor karşılamasına rağmen eleştirmenlerden olumlu eleştiriler almış ve birçok ödüle aday gösterilmişti. Peki, Esaretin Bedeli konusu nedir? Esaretin Bedeli oyuncuları k

İngilizce adı "The Shawshank Redemption" olan film, Stephen King'in "Rita Hayworth ve Shawshank'in Kefareti" adlı romanından uyarlanmıştır. Frank Darabont'un senaryosunu yazdığı ve yönettiği, başrollerinde Tim Robbins ve Morgan Freeman'ın yer aldığı 1994 yapımı Amerikan dram filmi olan Esaretin Bedeli, gişe hasılatının bütçesini zor karşılamasına rağmen eleştirmenlerden olumlu eleştiriler almış ve birçok ödüle aday gösterilmişti. Peki, Esaretin Bedeli konusu nedir? Esaretin Bedeli oyuncuları kimlerdir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ESARETİN BEDELİ KONUSU NEDİR?

1947 yılında başarılı bir bankacı olan Andy Dufrense aynı başarıyı evliliğinde gösterememektedir ve eşi tarafından başka bir erkekle aldatılmaktadır. Bunu kabullenemeyen Andy, eşinin aşığıyla buluştuğu bir gece alkolün de verdiği cesaretle silahına mermileri doldurur ve öfkeyle aracından iner. Eşi ve aşığının bulunduğu eve gidip onları belki de öldürecekken vazgeçer ve geriye döner. Fakat bu dönüş Andy'i kurtaramaz. Aynı akşam eşi ve aşığı yataklarında mermi yağmuruna tutulmuşlardır. Olay yeri incelemelerinde Andy'nin ayak izlerine rastlayan polis, onu yargının eline teslim eder.

Andy yargılanması sonucunda suçsuzluğunu ispatlayamaz ve iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilir. Bir anda yaşamı altüst olur. Aldatılmıştır, eşi öldürülmüştür ve bu ölümde hiçbir suçu olmamasına rağmen artık hayatının geri kalanını hapiste geçirecektir. 1949 yılında hapishanede tanıştığı arkadaşları sayesinde bir çatı yapımı için çalışmakta olan Andy, muhafızların kaptanı Byron Hadley'e kulak misafiri olmuş ve bir mirasla ilgili vergilendirilmekten şikayetçi olduğunu öğrenmiştir. Vergi dolayısıyla 10 bin dolarını kaybedecek olan Bryron'a Andy onun bütün parasını kurtarabileceğini söyler ve nasıl kurtacağını anlatır. Fakat Andy'in bir şartı vardır. Andy parasını kurtarmasına karşılık Bryron'dan bütün arkadaşlarına birer bira ister, Bryron bunu kabul eder ve çatıda çalışmakta olan bütün mahkûmlara bira ısmalarlar. Mahkûmlar kısa bir süre de olsa Andy sayesinde kendilerini özgür birer insan gibi hissederler. Bu olaydan sonra Müdür Samuel Norton, Andy ile görüştü ve onu ihtiyar Brooks Halten'a yardım etmesi için cezaevinin kütüphanesine gönderdi. Andy'nin yeni görevi kütüphanede çalışma bahanesi ile para konusundaki işleri halletmek oldu. Zaman geçtikçe müdür, Andy'e bütün işlerini emanet etti. Andy de haftalık mektuplar yazarak çürüyen kütüphaneyi iyileştirmek için devletten para istemeye başladı.

1954'te Brooks şartlı tahliye edilir, ancak cezaevinde elli yıl geçirdiğinden dış dünyaya uyum sağlamayaz ve kendisini asarak intihar eder. Andy, Figaro'nun Düğünü'nün bir kaydını içeren bir kütüphane bağışı alır. Andy, bütün mahkûmlara açık bir şekilde şarkının büyük bir bölümünü çalar ve bu da Andy'nin tek kişilik hücreye gönderilmesine yol açar. 1963 yılında Norton, kamusal işlerde hapishanede Andy'nin emeğini kullanmaya başlar, vasıflı iş gücünün maliyetini azaltarak rüşvet almaya başlar. Andy'de Randall Stephens takma adını kullanarak bütün parayı kendine aktarmaktadır.

1965'te Tommy Willams hırsızlık yaptığı için hapishaneye alındı. Andy ve Red Tommy'e GED sınavını geçmesi için yardım ettiler. 1966 yılında Tommy, başka bir hapishanedeki mahkûmun Andy'nin karısını öldürdüğünü ve aslında Andy'nin suçsuz olduğunu söylüyor. Andy suçsuz olduğunu Norton'a anlatmak istiyor fakat o dinlemeden Andy'nin hücreye gönderilmesini emrediyor. Norton bir tuzak kurarak kaçıyormuş süsü verdirdiği Tommy'i ortadan kaldırıyor. Norton Andy'e onu para kaçakçılığı işine tekrar bakması şartı ile çıkaracağını söylüyor ve redederse hem hücrede kalacağını hem de kütüphaneyi yakacağını söylüyor. Bunun üzerine Andy para aklama işine devam etmek zorunda kalıyor, eğer ki Andy hücreye girmemiş ve ceza almamış olsaydı 2 ay sonra şartlı tahliye edilebilirdi fakat şimdi cezasının tamamını çekmek zorunda. Andy ve Red konuşurken Andy Meksika sahil kasabası Zihuatanejo'da yaşamak istediğini Red'e anlatıyor, Red Andy'e umudun iyi bir şey olmadığını ve böyle umutlara kapılmaması gerektiğini söylüyor, fakat Andy yıllarca inandığı şey için yaşamıştı. Andy Red'e eğer serbest kalırsa, Maine Buxton yakınlarındaki özel bir samanlığı ziyaret etmesini söylüyor, çünkü onun için orada bir kutu bırakacaktır.

Sonraki gün tekrar para aklama işi için çağrılan Andy'inin hücresinden ses gelmeyince gardiyanlar hücreyi kontrol ediyorlar ve hücrenin boş olduğunu görüyorlar. Müdür de hücreye geliyor ve çok öfkeleniyor, elindeki satranç taşını duvardaki resme doğru fırlatıyor ve duvarın delik olduğunu görüyorlar. Resmi tamamen kaldırınca duvarın arkasında bir insanın geçebileceği kadar büyüklükte bir delik açıldığını görüyorlar. Bu delik kanalizasyon borularına ulaşıyor ve buradan da çıkışa. Andy çok önceden planladığı gibi bütün akladığı paraların belgelerini, müdürün temiz ve güzel giyselerini bir poşete koyarak kanalizasyon borusunun içinden özgürlüğe doğru gitti. Andy akladığı paraları almak için birkaç banka ziyaret ediyor ve kendisini Randall Stephens gibi gösteriyor. Bütün parayı ele geçirdikten sonra Shawsanhk'taki yolsuzlukların belgelerini polise yolluyor ve polis hemen Shawsanhk'a doğru yola çıkıyor. Müdür Norton tutuklanmamak için intihar ediyor.

Kırk yıl boyunca cezaevinde kaldıktan sonra Red, sonunda nafiyete tabi tutuldu. Hapishane dışındaki hayata uyum sağlamaya çalışan Red, Andy'e verdiği sözü hatırlıyor ve şartlı tahliyenin kuralını ihlal ederek sınır dışına çıkıyor. Red Buxton'a gidiyor ve Andy'nin ziyaret etmesini istediği yere gidiyor, toprağı kazıyor ve orada bir kutu buluyor. Kutunun içinde bir mektup ve bir miktar para var, Andy mektupta Zihuatanejo'ya gelmesini söylüyor. Red umudun iyi bir şey olduğunu fark etmeye başlıyor ve Andy'nin yanına doğru yola çıkıyor. Yolculuk sonrası Zihuatanejo'da bir kumsalda Andy'i buluyor ve iki arkadaş mutlu bir şekilde birbirlerine sarılıyorlar.

ESARETİN BEDELİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Tim Robbins - Andy Dufresne:

Eşini ve onun sevgilisini öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmış bir bankacı.

Morgan Freeman - Ellis Boyd "Red" Redding:

Andy ile arkadaş olan bir hapishane kaçakçısı.

Bob Gunton - Warden Samuel Norton:

Shawshank hapishanesinin müdürü.

William Sadler - Heywood:

Red'in uzun süredir hapis yatan hükümlülerden oluşan grubunun bir üyesi.

Clancy Brown - Capt. Byron Hadley:

Hapishane gardiyanlarının lideri.

Gil Bellows - Tommy Williams:

1965'te bir hırsızlıktan dolayı hapse giren genç hükümlü.

Mark Rolston - Bogs Diamond

James Whitmore - Brooks Hatlen:

1900'lerin başından beri hapis yatan yaşlı bir hapishane kütüphanecisi.

Jeffrey DeMunn - Andy Dufresne'nin davasında savcı olarak