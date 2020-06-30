ERZURUM Yeşil reçeteli ilacı uyuşturucu olarak satanlara dava
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ERZURUM Yeşil reçeteli ilacı uyuşturucu olarak satanlara dava

Yeşil reçeteli ilacı uyuşturucu olarak satanlara davaERZURUM'daki ecza deposundan, epilepsi tedavilerinde kullanılan ilacı eczanelere satılmış gibi gösterip, Antalya ve İstanbul'a kargo ile gönderdikleri belirlenen 5'i tutuklu, 9 kişi hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma...

30.06.2020 10:35 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:45

Yeşil reçeteli ilacı uyuşturucu olarak satanlara dava

ERZURUM'daki ecza deposundan, epilepsi tedavilerinde kullanılan ilacı eczanelere satılmış gibi gösterip, Antalya ve İstanbul'a kargo ile gönderdikleri belirlenen 5'i tutuklu, 9 kişi hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 5 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Erzurum 13'üncü Bölge Eczacı Odası Başkanı Mahmut Uçar, madde bağımlıların bu ilacı alabilmek için kendilerini hasta gibi gösterdiklerini belirterek, "Biz de risk altındayız. Nöbetçi eczaneler civarında devriye sayısı arttırılsın. Meslekte 28 yılım doldu, ben morfin için bile bu kadar taciz görmedim" dedi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'ne, ecza deposunda çalışan T.Ö. hakkında, epilepsi tedavilerinde kullanılan ilacı yasa dışı yollarla sattığına ilişkin ihbar geldi. T.Ö.'nün ilaçları kutularından çıkarıp kargo ile gönderdiği bilgisi üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin çalıştığı ecza deposunu takibe aldı. 3 Şubat'ta söz konusu ilaç iş yerinde bulunamayınca T.Ö.'nün çalıştığı ecza deposuna yakın olan kargo şirketleri kontrol edildi. T.Ö., bir kargo şirketinde göndereceği koli ile birlikte yakalandı. Yapılan aramada koli içerisinde, kutularından çıkarılmış, her bir tablette 14 adet olmak üzere, 400 tablet halinde toplam 5 bin 600 adet ilaç ele geçirildi. İncelenen faturalarda gönderilen miktarın daha fazla olduğu anlaşılınca, başka kargo şirketlerine de bakıldı. T.Ö.'nün aynı gün 2 koli daha gönderdiği belirlendi. T.Ö.'nün bu ilaçtan toplam 16 bin 800 adedi İstanbul'daki Ö.Ö. ile Antalya'daki S.K.'ya göndereceği ortaya çıktı.

Yapılan araştırmada, T.Ö.'nün farklı bir ecza deposundan ilaçları, Muş'taki eczaneye satmış gibi gösterip, Antalya ve İstanbul'daki satıcılara ulaştırdığı tespit edildi. Ele geçirilen ilaç üzerinde yaptırılan kriminal incelemede, ilacın yeşil reçeteye tabi 'pregabalin' etken maddesi içerdiği belirlendi.

54 LİRALIK İLACI 150 TL'YE SATMIŞLAR

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, 1'i kadın, 9 kişi gözaltına alındı. İtirafçı olan T.Ö., ilacın temin edilmesinden satılma sürecine kadar yaşananları tek tek anlattı. Satış bedeli kutusu 54 lira olan ilacın, madde bağımlılarına 130 ile 150 liraya satıldığı öğrenildi. Farklı bir ecza deposunda çalışan H.B.'nin kendisine yaptığı teklif ile bu işe başladığını iddia eden T.Ö.'nün ifadeleri doğrultusunda Erzurum'un yanı sıra Muş, İstanbul ve Antalya bağlantılı operasyonda toplam 9 kişi yakalandı.

20 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan, ilaçların fatura edildiği Muş'taki eczanede çalışan A.Ö. ve ona aracılık eden H.S., İstanbul'da Ö.A. ile Antalya'da S.K. ve Erzurum'daki ecza deposu satın alma şefi H.B. tutuklanarak cezaevine konuldu. Ecza deposu çalışanları, T.Ö., D.Ö., E.B., S.K. serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı Melih Yıldırım tarafından hazırlanan iddianamede, 9 şüpheli hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 5 yıl 7 aydan, 19 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

297 BİN LİRALIK KAR SAĞLANDI

İddianamede 'delillerin değerlendirilmesi' başlığı altında şüphelilerin zincir oluşturarak üzerlerine düşen kar payını aldıktan sonra parayı diğer kişiye havale ettiği, sonuç olarak ise yasa dışı bu yoldan 297 bin lira gelir sağladıkları kaydedildi.

'MORFİN İÇİN BİLE BU KADAR TACİZ GÖRMEDİM'

Erzurum 13'üncü Bölge Eczacı Odası Başkanı Mahmut Uçar, pregabalin etken maddeli bu ilaçların yüksek dozda kullanılması halinde ölümlere yol açabileceği uyarısında bulundu. Tedavi amaçlı kullanılan ilacın 2019 yılında yeşil reçeteye tabi tutulduğunu kaydeden Uçar, şu uyarılarda bulundu:

"Bu etken maddenin ilk keşfediliş amacı epilepsi, yani sara hastalarında iyi geldiği için piyasaya sürülmüş bir ilaç. Bu ilaç sinirlerdeki enerji atlamalarında aşırı enerji iletiminin önüne geçmek için tedavi amacıyla kullanıldı. Zaman içinde baktılar ki sinir harabiyetlerinde, hastalıklarında iyi geliyor. Bu tip harabiyetler en çok diyabet hastalarında oluyordu. Eklem ağrılarına iyi geldiği de görüldü. Geçmiş dönemlerde nörologlar, psikiyatristler, fizik tedavi, ortopedi uzmanları bunu reçete ediyordu. Fakat devletimiz son dönemde şunu gördü. Dünyanın birçok yerinde, madde bağımlıları tarafından keyif verici olarak kullanılıyor. Madde bağımlıları, anksiyete dediğimiz endişenin tamamen ortadan kalktığı, halüsinasyonlar, sanrılar gördüğü, kendini çok güçlü hissettiği, özgüveninin tavan yaptığını görünce dozlarını arttırarak kullandı. Devletin organları, bunun artık toplumda bir keyif verici madde olarak kullandığını görünce 2019 yılında eczacılar açısından yeşil reçete dediğimiz uyuşturucu madde statüsüne alındı. Temeli bugün bilindiği gibi bir uyuşturucu değildir, ilaçtır. Maksimum 600 mg kullanılır."

'BİZ DE RİSK ALTINDAYIZ'

Mahmut Uçar, ilacın bağımlılar tarafından çok yoğun kullanıldığını belirterek, "Madde bağımlılarında bunun son zamanda günde 103 tablete kadar ulaştığı görüldü. Tıbbın kullanımından daha çok keyif verici amaçla, sanrı görme, özgüven arttırma amacıyla kullanıldığı görülünce de talep arttı. Ortaya da bir suç çıktı. Biz bir kutu ile 28 günlük tedavi yapabiliyoruz. Onlar 3 kutu ile bir günlerini kurtardıklarını sanıyorlar. Mental olarak kelepçeli bir hayatları var. Hekimler çok dertli, kendilerine hasta süsü vermiş madde bağımlılarının tacizine maruz kalıyorlar. Biz de risk altındayız. Nöbetçi eczaneler civarında devriye sayısı arttırılsın. Meslekte 28 yılım doldu, ben morfin için bile bu kadar taciz görmedim. Son 2 yıldır pregabalin dediğimiz ilaç için inanılmaz taciz görüyoruz. Gaziantep'te, Afyon'da, Muğla'da eczanenin camını indirdiler. Bıçakladılar, ciddi hayati risk aldılar. Günde 3 kutu ile ölüm riski olur. Şiddetle uzak durulmalı" dedi.

ERZURUM Yeşil reçeteli ilacı uyuşturucu olarak satanlara dava

Kaynak: DHA

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