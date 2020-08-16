ERZURUM Pandemi stresini hobi bahçelerinde toprakla uğraşarak atıyorlar Pandemi stresini hobi bahçelerinde toprakla uğraşarak atıyorlarERZURUM Atatürk Üniversitesi'nde görevli akademisyenler, pandemi stresini hobi bahçelerinde toprakla uğraşarak, üretim yaparak atıyor.

Pandemi stresini hobi bahçelerinde toprakla uğraşarak atıyorlar

ERZURUM Atatürk Üniversitesi'nde görevli akademisyenler, pandemi stresini hobi bahçelerinde toprakla uğraşarak, üretim yaparak atıyor. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Medine Güllüce, dışarıya göre daha steril olan hobi bahçelerinde tarım ve toprakla uğraşmanın öğretim üyelerini mutlu ettiğini söyledi.

Yaklaşık 100 bine yakın öğrencisiyle Türkiye'nin en büyük yüksek öğretim kurumlarından biri olan Atatürk Üniversitesi'nde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle yüz yüze eğitimler 16 Mart tarihi itibariyle iptal edildi. Derslerini uzaktan eğitim ya da canlı yayınlarla sürdüren akademisyenler, uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle kurallara uyarak evde kaldı.

Normalleşme sürecinin başlamasının ardından evlerinden çıkan akademisyenler, Atatürk Üniversitesi'nin kendileri için hazırladığı hobi bahçelerine akın etti. Etrafı çitlerle çevrili 80'er metrekarelik bahçelerinde tarım ve toprakla uğraşmaya başlayan akademisyenler, Sağlık Bakanlığı'nın pandemi sebebiyle 'kalabalık ortamlarda bulunmayın' uyarısına da uyuyor. Mesai saatinin bitimiyle birlikte aileleriyle bahçelerinin yolunu tutan öğretim üyeleri, ellerinde çapayla ektikleri ürünlerin etrafını temizlerken bir taraftan da zararlı otları temizliyor. Bahçelerinde yaktıkları semaverlerle çay keyfi de yaşayan akademisyenler, günün stresini ve yorgunluğunu toprakla atarak evlerine dönüyor.

600 HOBİ BAHÇEMİZ VAR

Hobi bahçesinde domates, biber, salatalık, kabak, lahana, mısır, marul, soğan yetiştiren Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Medine Güllüce, hem boş zamanını değerlendirdiğini hem de toprakla uğraşarak stres attığını söyledi. Atatürk Üniversitesi tarafından akademisyenlere 600'e yakın hobi bahçesi yapıldığını belirten Güllüce, "Burası öğretim üyelerinin boş zamanlarını değerlendirmeleri, stres atmaları amacıyla yapılmış bir yer. Fakültelerde işlerimiz bittikten sonra gelip burada stres atıp, çay kahve içip toprakla uğraşmak, toprağa dönmek bizi mutlu ediyor. Cumartesi, Pazar günleri burası oldukça yoğun oluyor. Kalabalık olmaması, steril bir ortam gibi olması dolayısıyla hobi bahçeleri pandemiden korunmuş bir bölge gibi. Öğretim üyeleri için huzur verici, pandemi sıkıntısından kurtaran bir yer" diye konuştu.

Hobi bahçesinde 5 yıldan beri bahçe işiyle uğraştığını söyleyen İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Besim Yıldırım, "Pandemi döneminde hobi bahçesinde çalışmak bizim için avantajlı bir şey haline geldi. Sosyal mesafe ve izolasyona uygun bir şekilde vakit geçirdik, toprakla uğraşarak stres atabildik" dedi.

Ziraat Fakültesi Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Tecer Atsan ise pandemi sürecinde evde kapalı kalan insanların bahçe ortamını çok istediğini söyledi. Bahçesinde 4 kişilik bir ailenin kışlık ihtiyacını karşılayacak ürünleri yetiştirdiğini belirten Prof.Dr. Atsan, zaman zaman da destek isteyen akademisyenlere yardımcı olduğunu ifade etti.

Eşi ve kızıyla birlikte hobi bahçesinde çalışan Edebiyat Fakültesi Felsefes Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kutsi Kahveci, mesai saatleri dışında sebze yetiştirerek dinlenmeye çalıştıklarını vurguladı. Pandemi sürecinde hobi bahçelerinin kendileri için iyi bir imkan olduğunu vurgulayan Kahveci, hem stres attıklarını hem de korunduklarını kaydetti.

Ziraatteki öğretim üyeleri ve internetten aldıkları bilgilerle yetiştiricilik yaptığını ifade eden Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nün Dr. öğretim üyesi Mustafa Engin Kocadağıstan, "4 yıldır hobi bahçesi edildik. Adı üstünde hobi olarak yapıyoruz. Çok iyi bilmediğimiz için ziraatteki hocalarımızdan ve internetten yetiştiricilik hakkında bilgi edindik. Dinlenmek, stres atmak, vakit geçirmek, toprakla haşır neşir olmak amacıyla buraya geliyoruz" dedi.

Büyüklerin yetiştirdikleri sebzelere bakarak stres attığı hobi bahçesinde çocuklar ise gönüllerince oynuyor.

Kaynak: DHA