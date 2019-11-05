05.11.2019 12:07

Erzurum Devlet Tiyatrosu "Şapka" adlı oyunla sezona merhaba diyecek

ERZURUM - Erzurum Devlet Tiyatrosu 2019-2020 Tiyatro sezonuna Tuncer Cücenoğlu' nun yazdığı, Birkan Görgün' ün yönettiği "Şapka" adlı oyunla merhaba diyecek. Oyun, herhangi bir ülke de Askerlik kavramındaki şekilcilik eleştirisiyle sistem eleştirisini grotesk bir anlatımla işliyor. Görmezden geldiğimiz küçük detayların hayatımıza olan etkileri komik bir şekilde ele alınıyor.

Oyun; Amerika'dan askerliğini yapmak için kendi ülkesine gelen kahramanımızın askerde yaşadığı birbirinden ilginç olayları ele alıyor. Yemin töreni öncesinde koğuş arkadaşının postallarını kaybetmesi ile törene terlikle katılmak zorunda kalır. Törende yaşanan trajı-komik durumun sonucu ise izne çıkmama cezasıdır. Tören sonrası izne çıkan kahramanımız şapkasını taksi de unutur. Arkadaşının yemin töreninde aldığı cezayı da hatırlayarak büyük bir panik yaşar. Şapkayı bulma arayışı sarmala sararak, kahramanımızı hem komik hem de psikolojik çıkmaza sokar.

Yönetmen Birkan Görgün, basın mensuplarına oyunla ilgili yaptığı açıklamada, " Ben Devlet Tiyatrosunda yaklaşık 18 yıldır görev alıyorum. Önceden Trabzon Devlet Tiyatrosundaydım, iki yıldır da İstanbul Devlet Tiyatrosunda görev alıyorum. Devlet Tiyatrolarında hem oyuncu ve hem de yönetmen olarak çalışıyorum aynı zamanda da geçen yıl Rusya'nın Sanpetesburg şehrinde bur Rus Tiyatrosunda bir yönetmenlik yaptım. Burada ilk Türk yönetmen olarak ben görev almıştım. Rusya'da da bir oyun yönettim. Bu sezon başlarken de ben bölgeleri çok önemsiyorum, Devlet Tiyatrolarının bölgele tiyatrolarını çok önemsiyorum, Erzurum'dan böyle bir teklif gelince de seve seve koşarak geldim. Erzurum Devlet Tiyatrosunda Tuncer Cücenoğlu'nun " ŞAPKA " adlı oyununu 7 Kasım itibariyle sahnelemeye başlayacağız. Oyun tek perde. Bir buçuk saat kadar sürecek. Oyunumuz Amerika'dan gelmiş bir askerin arabada şapkasını unutması ve kaybetmesi, ondan sonra da o şapkayı bir gün içerisinde bulması gerekli. Çünkü tekrar askeriyeye geri dönmesi gerekiyor. O şapkayı bulmak için girdiği mücadelede yaşadığı komik anıları anlatıyoruz. Oyunumuz çok hızlı, hareketli ve aynı zamanda da komedi. Yazarımız Tuncer Cücenoğlu'ndan bahsedersek geçen Temmuz ayında kaybettik. Tuncer bey Türk Tiyatrosunun en büyük yazarlarından birisidir. Eserleri birçok dile çevrilmiştir. İngilizce, Fransızca, Almanca, Urduca, Rusça, birçok ülkede de oyunları sahnelendi. Kendisi her türden yazıyordu. Komedi yazardı, Tıragedi yazardı, biz Tuncer ağabeyinin esprili ve komik bir tarzı vardır. Biraz bu yönünü kullanmak istedik. Erzurum seyircisine de Tuncer ağabeyinin esprilerine bizarda bizler bir şeyler katarak keyifli ve eğlenceli hoş bir oyun sahnelemek için yolu çıktık" diye konuştu.

Oyun haftada üç gün Perşembe saat: 19.30, Cuma saat: 19.30 ve Cumartesi günü iki ayrı perde olarak sahnelenecek. Birinci perde saat: 14.00, ikinci perde saat: 19.30 da olacak. Devlet tiyatrosu 7 Kasım'da Prömiyer diyerek Erzurum seyircisinin karşısına çıkacak.

Kaynak: İHA