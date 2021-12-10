Erzurum'da 'Bir Bayram Sabahı' sanatseverlerden tam not aldı

ERZURUM (Bültenler) - Usta tiyatrocular Oktay Parlar, Yakup Çağlayan ve Şerif Avcı'nın da rol aldığı oyunda bir bayram sabahında yaşanan olaylar mizahi bir dille seyirciye aktarılıyor. Oyuncular Ahmet Ayık, Taner Yıldız, Selçuk Ağırman, Aleyna Acer, Mahmut Coşkun, Sıla Kaya, Sıla Katar, Sıla Daştan ve Kübranur Yüce'nin performanslarıyla dikkat çektiği "Bir Bayram Sabahı" adlı tiyatro oyununun müzikleri Mahmut Kıvanç, Fatih Kılıç ve Mehmet Aksakallı, Işıklar da Mustafa Özdemir'e ait… Gösterime girdiği andan itibaren yoğun ilgi gören komedi oyununda şehir kültürü tiyatro sanatı kullanılarak anlatılıyor.

"ŞEHRİMİZİN EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİ KUŞKUSUZ KÜLTÜREL DİNAMİKLERİMİZDİR"

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sahnelediği tiyatro oyununu izleyen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, gösterim sonrası yaptığı değerlendirmede, gelenek ve görenekleri ihtiva eden sanat projelerinin önemine vurgu yaptı. Tiyatro ekibini kutlayan Başkan Sekmen, "Arkadaşlarımızı canı gönülden kutluyorum. Güzel bir oyun hazırlamış ve sahneliyorlar. Büyükşehir Belediyesi olarak; Erzurum'da sanatın ve sanatçının yanında olmayı sürdüreceğiz. Kent kültürünü, görenek ve geleneklerimizi yansıtan eserlerle şehrimizin sanat hayatına da katkıda bulunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"BİR BAYRAM SABAHI"

Erzurumlu bir ailenin yaşadığı kurban bayram sabahını konu alan oyun, Alzheimer hastası dedenin ve etrafında gelişen olayların örgüsünden oluşuyor. İzleyenlerin gülmekten gözlerini yaşartan oyunda zaman zaman melodram sahnelere de yer veriliyor. Birbirinden deneyimli tiyatro oyuncularının sahne aldığı oyun, tiyatro severlerin içini ısıtan Erzurum öyküleriyle dolu… "Bir Bayram Sabahı" haftanın her Pazartesi ve Salı günü İbrahim Erkal Kültür ve Sanat Merkezi'nde ücretsiz olarak sahneleniyor. Bu arada sevilen aile komedisi, Erzurum'un ilçeleri ve ocak ayında da Türkiye turnesine çıkacak.

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