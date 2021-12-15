Erzincan'da PKK/KCK'nın sabotajcısı oldukları öne sürülen sanıkların yargılanmasına devam edildi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da 2 askeri araca bombalı saldırı ve bir tren rayına bomba yerleştirilmesi olayına karıştıkları iddia edilen terör örgütü PKK/KCK'nın sabotajcılarından "turuncu" kategorideki Ahmet Herdem'in de aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Ahmet Herdem ile Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan tutuklu sanık "Rezzan Erzingan" kod adlı Gürkan Düz ve tutuksuz sanıklar E.T, C.Y, ile sanık avukatları hazır bulundu.

Tutuksuz yargılanan sanıklardan T.B, duruşmaya görev yaptığı yerden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken sanık Ü.T ise mahkemeye sunduğu mazereti nedeniyle katılmadı.

Duruşmaya, dava dosyasına giren yeni deliller ile gizli tanık "AS52YLN2E98RN46" bulunduğu ilden SEGBİS ile duruşmaya bağlanarak dinlenmesi ile devam edildi.

Mahkeme heyetince, Tunceli Ahpanos mevkisinde güvenlik kuvvetleri tarafından arama ve tarama faaliyetleri sırasında ele geçirilen ve örgütün üst düzey yöneticilerine Gürkan Düz tarafından hazırlandığı belirlenen övücü nitelikte raporun detayları soruldu.

Heyetin, sanık Düz'ün örgütün üst düzey yöneticisi olması nedeniyle mi böyle bir rapor hazırladığını sorması üzerine, sanık, "Tüm örgüt üyeleri sorumlu oldukları yöneticilerine karşı rapor hazırlamak zorundadır. Rapor yazmak için örgütün içerisinde sorumlu olmanız gerekmiyor." dedi.

Örgütten kaçmak için zaman kazanmak adına böyle bir rapor yazdığını öne süren Düz, "Yazdığım rapor örgütün bana olan güvenini kazanmak ve kaçışım için zaman kazanmak amaçlı. Benimle ilgili gerçeği içeren bilgiler değildir. Ben zaten raporda bahsettiğim gibi olsaydım bu kadar bilgiyi vermez ve itirafçı olmazdım."

"Şehirde eylem yapma bahanesiyle örgütten kaçacaktım"

Mahkeme heyeti tarafından, raporun içerisinde bir eylem yapmak istediğinden bahsettiğinin hatırlatılması üzerine sanık Düz, "Raporda örgütün üst düzey yöneticilerine bahsettiğim eylemden kastım 'şehirde eylem yapmak için beni gönderin' dedim. Bu bahane ile örgütten kaçacaktım. Örgütten kaçmak için bu şekilde bir yöntem izlememin kendimce daha güvenli olduğunu düşündüm. Çünkü daha önce örgütten kaçmaya çalışıp da öldürülen insanlar oldu." diye konuştu.

SEGBİS ile duruşmaya bağlanan gizli tanığa ise salonda bulunan sanıkları tanıyıp tanımadığı mahkeme heyeti tarafından soruldu.

PKK/KCK'nın sabotajcılarından Ahmet Herdem'i tanıdığını belirten gizli tanık, sanığın Yüksekova'da 2011-2015 yıllarında eylemlerde bulunduğunu öne sürdü.

"Gençlik yapılanmasının bir numaralı sorumlusu"

Herdem'in, bölgedeki vatandaşlardan örgüt için sözde vergi adı altında zorla para topladığını iddia eden gizli tanık, "Herdem, Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H'nin Yüksekova'daki bir numaralı sorumlusuydu. Dağ kadrosuna eleman kazandırıyordu. Parti içerisinde çalışan gençleri ve arkadaşlarını dağa gönderiyordu." dedi.

Herdem'in Yüksekova'daki eylemlerde örgütün gençlik yapılanmasını kullandığını ileri süren gizli tanık, şöyle devam etti:

"Bölgede güvenlik güçlerine karşı kullanmak üzere 2011-2015 yılları arasında öğrencilere EYP, molotof ve ses bombası dağıttı. Yine burada bulunan esnafa örgütün dağ kadrosundan yana olsunlar diye zorla kepenklerini kapattırıyordu."

Gizli tanığın ifadelerine karşı savunması sorulan Ahmet Herdem, "Ben gizli tanığın beyanlarını kabul etmiyorum. Ben örgüt üyesiyim bunu kabul ediyorum ancak hiçbir eylemin içerisinde yer alamdım. Tutuksuz yargılanmamı istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sanıkların tutukluluk haline ilişkin görüşü sorulan savcı ise dava dosyasındaki eksik hususların giderilmesini ve tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Suçlamaları kabul etmeyen Herdem, tutuksuz yargılanmak isteğini tekrar ederek tahliyesini talep etti.

Sanık Gürkan Düz ise önceki duruşmada yaptığı savunmasını tekrar ettiğini vurgulayarak, tutuksuz yargılanmasını istedi.

Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddederek, adli kontrol şartlarının kaldırılması ve beraatlerine karar verilmesi talebinde bulundu.

Sanık avukatlarının da savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut durumunun devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

İddianameden

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Ahmet Herdem ile Gürkan Düz'ün, 13 Mayıs 2020'de devriye görevi yapan askeri minibüsün Erzincan-Çağlayan kara yolu Karatuş mevkisinden geçişi sırasında yola yerleştirilen bir bombanın infilak ettirilmesi sonucu 1 askerin hafif yaralanması olayının yanı sıra 25 Haziran 2017'de kent merkezine bağlı Yaylabaşı beldesindeki kara yoluna yine askeri aracın geçişi sırasında yerleştirilerek el yapımı bombanın infilak ettirilmesi olayı ile Kemah ilçesi Cebesoy mevkisindeki tren yoluna el yapımı patlayıcı yerleştirilmesi olaylarına karıştıkları öne sürülüyor.

İddianamede, Herdem ve Düz'ün yanı sıra bu kişilerle irtibatlı olan tutuksuz sanıklar E.T, Ü.T, C.Y. ve T.Y'nin, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak bomba kullanmak suretiyle öldürmeye teşebbüs etmek" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak veya el değiştirmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapsin yanı sıra 22'şer yıldan 44'er yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor.

Herdem ve Düz'ün ayrıca "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçundan 5'er yıldan 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen iddianamede, Ahmet Herdem hakkında ayrıca "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulunuluyor.