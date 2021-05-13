Erzincan'da bayramın ilk günü mezarlıklarda sessizlik hakim oldu
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Erzincan'da bayramın ilk günü mezarlıklarda sessizlik hakim oldu

İhlas Haber Ajansı / EMİN FERHAT SEVİLİR - Haberler | Güncel

- Erzincan'da bayramın ilk günü mezarlıklarda sessizlik hakim oldu Erzincan'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü ziyaretçi yoğunluğu oluşan Terzibaba Mezarlığı korona virüs salgını nedeniyle alınan tam kapanma tedbiri kapsamında boş kaldı.

- Erzincan'da bayramın ilk günü mezarlıklarda sessizlik hakim oldu

ERZİNCAN - Erzincan'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü ziyaretçi yoğunluğu oluşan Terzibaba Mezarlığı korona virüs salgını nedeniyle alınan tam kapanma tedbiri kapsamında boş kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan tam kapanmada, Erzincanlı vatandaşlar Ramazan Bayramı'nı da evlerinde geçiriyor. Türkiye'de korona virüs salgının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma kararı alınmıştı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayramın ilk günü ziyaretçi yoğunluğu oluşan mezarlıklar boş kaldı.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı genelgesinde sadece şehit ailelerinin Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyareti açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacakları açıklanmıştı. İçişleri Bakanlığının genelgesine bağlı olarak yalnızca şehit aileleri Arife ve Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehitlik ziyareti yapmak üzere kısıtlamadan muaf tutuldu. Bayram öncesinde de Valilik ve Kaymakamlıklar tarafından ilgili kurumlarla koordineli şekilde tüm şehit mezarlarının bakım çalışmaları ile temizlik işleri tamamlandı ve şehit yakınlarının kabristan ziyaretleri için ulaşım aracı ve refakatçi personel görevlendirmesi yapıldı.

Bayram günlerinde Terzibaba Mezarlığı'nın genelde çok kalabalık olduğunu belirten Bülent Özer, "Eskiden Terzibaba kalabalık olurdu. Kaybettiğimiz yakınlarımızı ziyarete gelirdik ancak şimdi bakıyoruz kimse yok. İnsanlar korkuyor. Salgın var, hastalık var. Biraz da tabi tedbirli davranıyoruz ve bu salgını hep beraber bitirmek istiyoruz." dedi.

Bir diğer vatandaş Hakan Çakır ise, "Buralar kalabalık olurdu, yoğun olurdu ama bu pandemiden dolayı, kısıtlama olduğundan dolayı insanların burada olmaması bizleri de üzüyor. Önceden çok kalabalıktı ama şimdi bakıyoruz çevremize hiç kimseler yok. İnşallah bu pandemiyi el birliği ile bitireceğiz." diye konuştu.

Ayrıca bayram ziyaretlerinin önüne geçmek için Erzincan'ın en işlek caddeleri, kentin birçok noktasında ve ara sokaklarda polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Uygulama noktalarında durdurulan araçlardaki kişilerin izin belgelerini kontrol eden ekipler, kurallara uymayanlara cezai işlemi uyguluyor.

Erzincan'da bayramın ilk günü mezarlıklarda sessizlik hakim oldu
Erzincan'da bayramın ilk günü mezarlıklarda sessizlik hakim oldu
Erzincan'da bayramın ilk günü mezarlıklarda sessizlik hakim oldu
Erzincan'da bayramın ilk günü mezarlıklarda sessizlik hakim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİN FERHAT SEVİLİR

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